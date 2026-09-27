flatexDEGIRO baut Vorstand um: Doppelspitze soll Wachstum beschleunigen

Janos verantwortet vor allem den Ausbau des Brokerage-Geschäfts und die Weiterentwicklung der Angebote für Privatkunden. Behrens konzentriert sich künftig auf das Geschäft mit Firmenkunden (B2B) sowie auf die Treasury-Aktivitäten. Mit der Doppelspitze will flatexDEGIRO markt- und kundennahe Themen stärker gewichten und die Umsetzung seiner Wachstumsagenda beschleunigen.

Die flatexDEGIRO SE stellt ihren Vorstand neu auf und stärkt dabei insbesondere die operative Verantwortung für das Brokerage- und Privatkundengeschäft. Der Aufsichtsrat berief den bisherigen Finanzvorstand und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Dr. Benon Janos mit sofortiger Wirkung zum CEO. Gemeinsam mit Oliver Behrens, der weiterhin CEO und Vorstandsvorsitzender bleibt, soll Janos künftig die operative Führung des Onlinebrokers übernehmen.

Den dadurch frei werdenden Posten des Finanzvorstands soll Dr. Thomas Lindner übernehmen. Lindner ist seit 2012 im Unternehmen tätig und hatte seither verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich inne. Nach Unternehmensangaben verfügt er über umfassende Erfahrung in Finanzen, Regulierung und Unternehmenssteuerung sowie über Expertise an der Schnittstelle von Finanzen und künstlicher Intelligenz. Seine Bestellung in den Vorstand steht noch unter dem üblichen aufsichtsrechtlichen Vorbehalt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Die personelle Neuordnung wird durch die bereits angekündigte Gewinnung von Dominik Beier als künftigen Chief Growth Officer ergänzt. Strategisch will flatexDEGIRO das profitable Wachstum im europäischen Online-Brokerage fortsetzen. Das Unternehmen erwartet, die ursprünglich für 2027 gesetzten Finanzziele bereits 2026 zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Eine detaillierte mittelfristige Prognose soll im Februar 2027 zusammen mit den vorläufigen Jahreszahlen für 2026 vorgelegt werden.

Im Mittelpunkt stehen der Ausbau des Kerngeschäfts, zusätzliche Angebote für langfristigen Vermögensaufbau und Altersvorsorge sowie die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells „Deposits as a Service“. Wachstumstreiber sollen unter anderem ein jährliches Kundenwachstum von mindestens zehn Prozent, neue Produkte, anhaltende Nettozuflüsse und Zinserträge auf Kundeneinlagen sein. Zudem soll DEGIRO bis Ende 2027 technisch in die Gruppe integriert werden. Die Harmonisierung von Prozessen, Plattformen und IT-Systemen soll Kosten senken, Skaleneffekte heben und Innovationen beschleunigen.

Unterdessen hat die UBS Group ihre Beteiligung an flatexDEGIRO ausgebaut. Zum 21. September entfielen einschließlich zugerechneter Aktien 3,01 Prozent der Stimmrechte auf die UBS, nach zuvor 2,96 Prozent. Einschließlich Finanzinstrumenten lag der Gesamtanteil bei 3,13 Prozent. Die UBS hielt dabei indirekt 3,31 Millionen Aktien; hinzu kamen Instrumente über 0,13 Prozent der Stimmrechte. flatexDEGIRO betreut mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,10 % und einem Kurs von 29,00EUR auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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