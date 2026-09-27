Berentzen im Fokus: Zwei Aktionäre melden jeweils 15,1 Prozent

Gemeldet wurden jeweils 1.449.719 Stimmrechte. Bezogen auf die von der Gesellschaft angegebene Gesamtzahl von 9,6 Millionen Stimmrechten entspricht dies einem Anteil von 15,1 Prozent. Finanzinstrumente, die zusätzliche Stimmrechte vermitteln könnten, wurden nicht ausgewiesen. Damit beläuft sich der jeweils gemeldete Gesamtanteil ausschließlich auf Aktien mit Stimmrechten.

Bei der Berentzen-Gruppe AG zeichnet sich eine neue Aktionärsstruktur ab. Wie aus zwei am 24. September 2026 über EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht, verfügen sowohl der US-Investor Paul Leonard Fine als auch die Quirin Privatbank AG über jeweils 15,1 Prozent der Stimmrechte an dem Spirituosen- und Getränkehersteller. Die Schwellenberührung erfolgte in beiden Fällen am 21. September 2026.

Die Meldung zu Paul Leonard Fine wurde am Donnerstag um 17.08 Uhr veröffentlicht. Fine hält die Aktien den Angaben zufolge nicht unmittelbar. Die 1.449.719 Stimmrechte werden ihm über die Gesellschaft Blitz 26-877 GmbH zugerechnet. In der Beteiligungskette werden darüber hinaus der Goldring Descendants’ 2021 Trust, die Bill/Descendants’ 2021 SD Pot TR, LLC, Sazerac HC, LLC sowie die Sazerac Company, Inc. genannt. Blitz 26-877 GmbH weist dabei den maßgeblichen Anteil von 15,1 Prozent aus.

Rund neun Minuten zuvor hatte die Quirin Privatbank AG eine eigene Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht. Das Berliner Institut meldete den Bestand als direkten Aktienbesitz: In diesem Fall werden die 1.449.719 Aktien unmittelbar der Bank zugerechnet. Eine Beherrschung durch andere Unternehmen oder eine Weiterleitung von Stimmrechten an Tochtergesellschaften wird in der Mitteilung verneint.

Beide Veröffentlichungen nennen als Grund der Mitteilung den Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten. Ob es sich konkret um Käufe, Verkäufe oder eine Veränderung der Zuordnung bereits bestehender Beteiligungen handelt, geht aus den standardisierten Angaben jedoch nicht hervor. Frühere Beteiligungsstände wurden jeweils mit „n/a“ angegeben, sodass sich aus den Mitteilungen keine belastbare Entwicklung der Positionen ableiten lässt.

Für Berentzen ist insbesondere der von Fine kontrollierte beziehungsweise zugerechnete Anteil strategisch relevant. Eine Beteiligung von mehr als 15 Prozent kann die Kräfteverhältnisse unter den Anteilseignern deutlich beeinflussen. Die Meldungen enthalten allerdings keine Angaben zu strategischen Zielen, möglichen Kooperationen oder einer beabsichtigten Einflussnahme auf die Unternehmensführung. Sie dokumentieren zunächst ausschließlich die nach dem Wertpapierhandelsgesetz meldepflichtigen Stimmrechtsverhältnisse.

Die Berentzen-Gruppe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 5,70EUR auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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