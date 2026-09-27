🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFernheizwerk Neukoelln AktievorwärtsNachrichten zu Fernheizwerk Neukoelln
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fernheizwerk Neukölln: Delisting geplant, Jahresabschluss nichtig

    **Fernheizwerk Neukölln plant Delisting – Jahresabschluss 2025 für nichtig erklärt**

    Bei der Fernheizwerk Neukölln AG überschlagen sich die Nachrichten. Der Berliner Wärmeversorger hat am 24. September 2026 den geplanten Rückzug vom regulierten Kapitalmarkt angekündigt. Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, bei der Börse Berlin den Widerruf der Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt, General Standard, zu beantragen. Damit soll die Börsennotierung der Gesellschaft vollständig beendet werden.

    Parallel hat die Hauptaktionärin BEW Berliner Energie und Wärme GmbH ein freiwilliges öffentliches Delisting-Erwerbsangebot angekündigt. Sie will sämtliche Aktien erwerben, die sich nicht bereits in ihrem direkten Besitz befinden. Als voraussichtliche Gegenleistung wurden 24,20 Euro je Aktie in bar genannt. Der endgültige Angebotspreis sowie die weiteren Bedingungen stehen allerdings erst mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage fest. Aktionäre sollten daher die verbindlichen Angebotsunterlagen abwarten und insbesondere die Annahmefrist, mögliche Mindestbedingungen und die Finanzierung des Angebots prüfen.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Nach dem Wirksamwerden des Widerrufs wären die Aktien nicht mehr an einem regulierten Markt in Deutschland oder einem vergleichbaren ausländischen Markt zugelassen. Zusätzlich soll die Einbeziehung im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, München, Frankfurt und Düsseldorf sowie im elektronischen Handelssystem gettex und quotrix beendet werden, sofern diese auf Antrag oder mit Zustimmung der Gesellschaft erfolgte. Für die Anteilseigner dürfte sich die Handelbarkeit der Aktie damit deutlich verschlechtern. Wer nicht verkauft, muss voraussichtlich mit einer geringeren Liquidität und einer erschwerten späteren Veräußerung rechnen.

    Am 25. September folgte eine weitere wichtige Ad-hoc-Mitteilung. Das Landgericht Berlin II erklärte mit Anerkenntnisurteil den Jahresabschluss der Gesellschaft für 2025 sowie den Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung vom 11. Juni 2026 für nichtig. Grundlage war die Klage eines Aktionärs. Die Gesellschaft muss nun einen neuen Jahresabschluss aufstellen und feststellen lassen. Anschließend soll eine außerordentliche Hauptversammlung darüber beschließen und einen neuen Gewinnverwendungsbeschluss fassen.

    Welche finanziellen Folgen daraus entstehen, ist derzeit offen. Insbesondere bleibt abzuwarten, ob und in welcher Höhe erneut eine Dividende vorgeschlagen wird. Die Hoffnung mancher Anleger auf einen „ordentlichen“ Ausstiegskurs erhält durch das angekündigte Barangebot zwar eine konkrete Grundlage; sicher ist der Preis von 24,20 Euro jedoch noch nicht. Politische Erwartungen, etwa im Zusammenhang mit einem möglichen Regierungswechsel in Berlin, sind dagegen spekulativ und erlauben keine belastbare Aussage über die künftige Dividendenpolitik.娱乐代理



    Fernheizwerk Neukoelln

    0,00 %
    +19,23 %
    +26,53 %
    +24,62 %
    +214,96 %
    ISIN:DE0005767909WKN:576790
    Fernheizwerk Neukoelln direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Fernheizwerk Neukoelln Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,80EUR auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Fernheizwerk Neukölln: Delisting geplant, Jahresabschluss nichtig **Fernheizwerk Neukölln plant Delisting – Jahresabschluss 2025 für nichtig erklärt** Bei der Fernheizwerk Neukölln AG überschlagen sich die Nachrichten. Der Berliner Wärmeversorger hat am 24. September 2026 den geplanten Rückzug vom regulierten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     