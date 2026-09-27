Fernheizwerk Neukölln: Delisting geplant, Jahresabschluss nichtig

Parallel hat die Hauptaktionärin BEW Berliner Energie und Wärme GmbH ein freiwilliges öffentliches Delisting-Erwerbsangebot angekündigt. Sie will sämtliche Aktien erwerben, die sich nicht bereits in ihrem direkten Besitz befinden. Als voraussichtliche Gegenleistung wurden 24,20 Euro je Aktie in bar genannt. Der endgültige Angebotspreis sowie die weiteren Bedingungen stehen allerdings erst mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage fest. Aktionäre sollten daher die verbindlichen Angebotsunterlagen abwarten und insbesondere die Annahmefrist, mögliche Mindestbedingungen und die Finanzierung des Angebots prüfen.

Bei der Fernheizwerk Neukölln AG überschlagen sich die Nachrichten. Der Berliner Wärmeversorger hat am 24. September 2026 den geplanten Rückzug vom regulierten Kapitalmarkt angekündigt. Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, bei der Börse Berlin den Widerruf der Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt, General Standard, zu beantragen. Damit soll die Börsennotierung der Gesellschaft vollständig beendet werden.

Nach dem Wirksamwerden des Widerrufs wären die Aktien nicht mehr an einem regulierten Markt in Deutschland oder einem vergleichbaren ausländischen Markt zugelassen. Zusätzlich soll die Einbeziehung im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, München, Frankfurt und Düsseldorf sowie im elektronischen Handelssystem gettex und quotrix beendet werden, sofern diese auf Antrag oder mit Zustimmung der Gesellschaft erfolgte. Für die Anteilseigner dürfte sich die Handelbarkeit der Aktie damit deutlich verschlechtern. Wer nicht verkauft, muss voraussichtlich mit einer geringeren Liquidität und einer erschwerten späteren Veräußerung rechnen.

Am 25. September folgte eine weitere wichtige Ad-hoc-Mitteilung. Das Landgericht Berlin II erklärte mit Anerkenntnisurteil den Jahresabschluss der Gesellschaft für 2025 sowie den Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung vom 11. Juni 2026 für nichtig. Grundlage war die Klage eines Aktionärs. Die Gesellschaft muss nun einen neuen Jahresabschluss aufstellen und feststellen lassen. Anschließend soll eine außerordentliche Hauptversammlung darüber beschließen und einen neuen Gewinnverwendungsbeschluss fassen.

Welche finanziellen Folgen daraus entstehen, ist derzeit offen. Insbesondere bleibt abzuwarten, ob und in welcher Höhe erneut eine Dividende vorgeschlagen wird. Die Hoffnung mancher Anleger auf einen „ordentlichen“ Ausstiegskurs erhält durch das angekündigte Barangebot zwar eine konkrete Grundlage; sicher ist der Preis von 24,20 Euro jedoch noch nicht. Politische Erwartungen, etwa im Zusammenhang mit einem möglichen Regierungswechsel in Berlin, sind dagegen spekulativ und erlauben keine belastbare Aussage über die künftige Dividendenpolitik.娱乐代理

Die Fernheizwerk Neukoelln Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,80EUR auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.