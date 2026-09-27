Öl, Inflation, Zinsangst: Deutsche Staatsanleihen geraten unter Druck

Ausschlaggebend für die Entwicklung waren vor allem die anhaltenden Sorgen über die Energiepreise und deren Folgen für die Inflation. Die Ölpreise legten im Wochenverlauf zunächst kräftig zu. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete zeitweise mehr als 103 Dollar. Hintergrund waren neue Spannungen in der Straße von Hormus, nachdem erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten war. Der Iran machte eine mögliche Öffnung der strategisch wichtigen Wasserstraße zudem von Bedingungen in Gesprächen mit den USA abhängig.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in den vergangenen Handelstagen deutlich nachgegeben. Zwar konnten die Papiere zum Wochenausklang zeitweise etwas Boden gutmachen, im weiteren Verlauf setzte sich jedoch erneut die Schwäche durch. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,13 Prozent auf 119,53 Punkte. Im Gegenzug stieg die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 3,62 Prozent. Damit knüpften die Anleihemärkte an die Verluste der Vortage an.

Der Anstieg der Ölpreise verstärkte bei den Anlegern die Befürchtung, dass die Inflation länger hoch bleiben könnte. Dies würde den Spielraum der Notenbanken für Zinssenkungen weiter einengen oder sogar zusätzliche Zinsschritte erforderlich machen. Steigende Zinserwartungen belasten üblicherweise die Kurse bereits emittierter Anleihen, während ihre Renditen steigen.

Auch die Erwartungen an die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank Federal Reserve haben sich zuletzt eingetrübt. Nach Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) trugen solide Konjunkturdaten sowie das weiterhin hohe Energiepreisniveau dazu bei, dass die Märkte mit einer strafferen Geldpolitik rechnen. Zudem hätten sich Notenbanker beiderseits des Atlantiks offen für weitere geldpolitische Straffungen gezeigt. Die Renditen an den Anleihemärkten seien dadurch zuletzt deutlich nach oben getrieben worden.

Zwischenzeitliche Erholungsversuche wurden durch eine leichte Beruhigung am Ölmarkt unterstützt. Vage Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt ließen die Preise vorübergehend zurückkommen. Marktanalysten warnten jedoch, dass diese Stabilisierung nur vorübergehend sein könnte.

Zusätzlichen Druck auf die Bundesanleihen erzeugten überraschend robuste Konjunktursignale aus Deutschland. Das Ifo-Geschäftsklima verbesserte sich im September stärker als erwartet. Die aufgehellte Unternehmensstimmung spricht für eine widerstandsfähigere deutsche Wirtschaft und reduzierte damit zugleich die Nachfrage nach als besonders sicher geltenden Staatsanleihen. Auch die Renditen anderer Euro-Länder zogen an. Die weitere Entwicklung bleibt damit maßgeblich von Energiepreisen, geopolitischen Risiken und den kommenden Signalen der Notenbanken abhängig.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 119,8EUR auf L&S Exchange (25. September 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

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