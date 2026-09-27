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    Secunet beruft neue Finanzchefin – Aktie vor wichtiger Zukunftsphase

    Secunet beruft neue Finanzchefin – Aktie vor wichtiger Zukunftsphase
    Foto: adobe.stock.com

    **Secunet stellt Finanzressort neu auf**

    Die Secunet Security Networks AG bekommt eine neue Finanzvorständin. Der Aufsichtsrat des Essener IT-Sicherheitsunternehmens hat Dr. Alexandra Heine mit Wirkung zum 1. Januar 2027 zum Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Sie folgt auf Jessica Nospers, deren Vorstandsmandat zum 30. September 2026 „einvernehmlich“ endet. Nospers war erst im Juni 2024 zu Secunet gekommen und hatte den Finanzbereich seither maßgeblich mitgestaltet.

    Für die Übergangsphase übernimmt Vorstandschef Marc-Julian Siewert zusätzlich die ressortspezifischen Aufgaben des Finanzvorstands. Gründe für den personellen Wechsel nannte das Unternehmen nicht im Detail. Aufsichtsratschef Ralf Wintergerst erklärte, Secunet trete mit dem Fortschreiten seiner Transformation in eine neue Entwicklungsphase ein und stelle das Finanzressort deshalb personell neu auf. Zugleich würdigte er Nospers’ Beitrag zur Weiterentwicklung des Finanzbereichs und zur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

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    Die designierte Nachfolgerin verfügt über langjährige Erfahrung in der IT- und Dienstleistungsbranche. Heine war zuletzt Finanzchefin von Arvato Systems. Dort begleitete sie nach Unternehmensangaben eine anhaltende Wachstumsphase und trieb die Digitalisierung interner Prozesse voran. Zuvor bekleidete sie verschiedene Führungspositionen im Bertelsmann-Konzern. Secunet-Chef Siewert zeigte sich überzeugt, dass Heine mit ihrer Erfahrung die weitere Transformation des Unternehmens unterstützen werde.

    Secunet zählt zu den führenden deutschen Anbietern für Cybersecurity und konzentriert sich auf besonders schutzbedürftige digitale Infrastrukturen. Zu den Kunden gehören Bundesministerien, Betreiber kritischer Infrastrukturen, internationale Organisationen sowie mehr als 20 Dax-Konzerne. Das Unternehmen beschäftigt den Angaben zufolge mehr als 1.000 Experten, ist im SDax gelistet und erzielte 2025 einen Umsatz von rund 458,8 Millionen Euro.

    Die Aktie steht zugleich im Fokus von Nebenwerte-Investoren. In Marktkommentaren wird Secunet als Profiteur steigender Ausgaben für Cybersicherheit, Digitalisierung und den Schutz staatlicher Infrastruktur eingestuft. Als Wachstumstreiber gelten unter anderem zunehmende Cyberangriffe, geopolitische Spannungen und der Einsatz künstlicher Intelligenz bei Attacken. Laut den im Markt kursierenden Angaben stiegen Auftragseingang und Umsatz im ersten Halbjahr 2026 deutlich. Für 2027 werden demnach Umsätze von rund 551 Millionen Euro erwartet.

    Die positive Branchenperspektive hat allerdings ihren Preis: Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 28 gilt Secunet unter vergleichbaren deutschen Technologiewerten als ambitioniert bewertet. Der Führungswechsel markiert damit nicht nur eine personelle Zäsur, sondern fällt auch in eine Phase, in der das Unternehmen seine Wachstums- und Transformationsstrategie unter erhöhten Erwartungen der Anleger fortsetzen muss.



    Secunet Security Networks

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    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 230EUR auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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