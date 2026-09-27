🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsWeizen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Weizen
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Termine bewegen die Märkte: Fed, Jobs und Industrie im Fokus

    Diese Termine bewegen die Märkte: Fed, Jobs und Industrie im Fokus
    Foto:

    **Wirtschafts- und Finanztermine: Konjunkturdaten, Kapitalmarkttage und Agrarrisiken im Fokus**

    Die kommende Woche bis Freitag, 9. Oktober, ist an den Finanzmärkten von einer dichten Folge wichtiger Konjunkturdaten, Unternehmensveranstaltungen und politischer Beratungen geprägt. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung der Industrie, die Lage am Arbeitsmarkt sowie neue Signale aus den USA und der Eurozone.

    Zum Auftakt am Montag, 28. September, richten sich die Blicke auf den Pharma Day von Roche und den Investorentag von TotalEnergies. Zudem veröffentlicht die Dallas Fed ihren Index zur verarbeitenden Industrie. Parallel beraten die EU-Agrar- und Fischereiminister über die Folgen der Dürre. Die Energieminister der Mitgliedstaaten treffen sich informell. In Deutschland beginnt außerdem die Start-up-Messe „Bits & Pretzels“.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Am Dienstag stehen mehrere Kapitalmarkttage auf der Agenda. BMW und British American Tobacco informieren über ihre strategische Ausrichtung, während BYD eine außerordentliche Hauptversammlung abhält. Auf Konjunkturseite werden unter anderem das europäische Industrievertrauen, das US-Verbrauchervertrauen und der JOLTS-Bericht zu offenen Stellen erwartet. Der Bundesgerichtshof befasst sich mit Streitfällen zu Corona-Maskenlieferungen.

    Der Mittwoch bringt eine besonders hohe Datendichte. In Deutschland werden Arbeitslosen- und Verbraucherpreise veröffentlicht, in Frankreich Konsumausgaben und Inflation. Aus den USA kommen der ADP-Arbeitsmarktbericht, die dritte Schätzung des Bruttoinlandsprodukts für das zweite Quartal sowie Angaben zu Handelsbilanz, Einkommen und Konsum. Bei den Unternehmen stehen unter anderem Micron, FactSet, BMW, Air Liquide und L’Oréal im Kalender.

    Am 1. Oktober rücken die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in Europa und den USA in den Mittelpunkt. Ergänzend werden Arbeitslosenquoten, Bauinvestitionen und der ISM-Index veröffentlicht. Unternehmensseitig beginnt im BMW-Werk Irlbach-Straßkirchen die Batterieproduktion. Nike und Accenture legen Zahlen vor. Am Folgetag gilt der US-Arbeitsmarktbericht als wichtigster Termin. In Europa wird zudem die Inflationsentwicklung für September bekanntgegeben.

    Die zweite Wochenhälfte steht im Zeichen von Industrie, Dienstleistungen und Technologie. Am 5. Oktober werden die Auftragseingänge im deutschen Maschinenbau, die Pkw-Neuzulassungen und mehrere Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. Deutsche Telekom veranstaltet einen KI-Investorentag. Am 6. Oktober folgen deutsche Industrieaufträge, Bauindikatoren und US-Arbeitsmarktdaten.

    Am 7. Oktober liefern die deutsche Industrieproduktion und das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung neue Hinweise zur Geldpolitik. Porsche und SFC Energy veranstalten Kapitalmarkttage. PepsiCo, TSMC und Delta Air Lines setzen zum Wochenausklang Akzente bei den Unternehmenszahlen. In Brüssel beraten zunächst die Euro-Gruppe und anschließend die EU-Finanzminister.

    Parallel sorgt die Agrarpolitik für Aufmerksamkeit: Die Landwirtschaftsminister der Länder fordern eine steuerliche Risikoausgleichsrücklage. Landwirte sollen in guten Jahren Gewinne steuerfrei zurücklegen können, um Dürre- oder Krisenfolgen abzufedern. Künftige Staatshilfen sollen stärker an den Abschluss von Mehrgefahrenversicherungen gekoppelt werden.



    Weizen

    -0,45 %
    -5,34 %
    +0,82 %
    +15,63 %
    +32,13 %
    +20,92 %
    -5,83 %
    +70,34 %
    -7,45 %
    ISIN:XD0002742308WKN:530278

    Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 698,5PKT auf Ariva Indikation (25. September 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Diese Termine bewegen die Märkte: Fed, Jobs und Industrie im Fokus **Wirtschafts- und Finanztermine: Konjunkturdaten, Kapitalmarkttage und Agrarrisiken im Fokus** Die kommende Woche bis Freitag, 9. Oktober, ist an den Finanzmärkten von einer dichten Folge wichtiger Konjunkturdaten, Unternehmensveranstaltungen und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     