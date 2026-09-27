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    Delivery Hero macht Kehrtwende: Östberg bleibt über 2027 hinaus CEO

    Delivery Hero macht Kehrtwende: Östberg bleibt über 2027 hinaus CEO
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    **Delivery Hero: Niklas Östberg bleibt über 2027 hinaus CEO**

    Berlin – Bei Delivery Hero kommt es zu einer Kehrtwende an der Führungsspitze. Mitgründer und Vorstandsvorsitzender Niklas Östberg wird sein Amt nicht, wie zunächst angekündigt, zum 31. März 2027 niederlegen. Stattdessen soll der Manager das Berliner Lieferplattform-Unternehmen auch darüber hinaus führen. Darauf verständigten sich Östberg und der Aufsichtsrat am 24. September 2026, wie Delivery Hero per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab.

    Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit der veränderten Lage des Unternehmens infolge des laufenden Übernahmeangebots. Konkrete Einzelheiten zur Transaktion nennt Delivery Hero in der Mitteilung nicht. In einer parallel veröffentlichten Unternehmensnachricht verweist der Konzern jedoch auf laufende Transaktionen mit Uber und SSW. Die Fortsetzung von Östbergs Tätigkeit basiere zudem auf dessen bestehendem Dienstvertrag, der noch bis zum 30. April 2029 läuft.

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    Damit revidiert Delivery Hero seine Ankündigung vom 12. Mai 2026. Damals hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass Östberg sein Vorstandsamt zu einem späteren Zeitpunkt abgeben werde. Der nun beschlossene Verbleib soll offenbar Kontinuität in einer strategisch und gesellschaftsrechtlich wichtigen Phase sichern. Aufsichtsratschefin Kristin Skogen Lund erklärte, Östberg habe Delivery Hero aufgebaut und kenne das Unternehmen besser als jeder andere. Angesichts der laufenden Transaktionen mit Uber und SSW sei es erfreulich, dass er das Unternehmen in der nächsten Phase weiter leite.

    Östberg selbst verwies auf Fortschritte bei der strategischen Ausrichtung. Seit Bekanntgabe der Übernahme habe er sich darauf konzentriert, die Organisation zu stärken und das Kundenerlebnis zu verbessern. Die „Everyday App“-Strategie funktioniere und liefere Ergebnisse; Wachstum und Profitabilität beschleunigten sich inzwischen, erklärte der CEO. Er wolle das Unternehmen mit größerer Energie in die nächste Phase führen.

    Delivery Hero ist nach eigenen Angaben in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika aktiv. Neben der Vermittlung von Essenslieferungen betreibt der Konzern eigene Logistik und ist im Quick-Commerce tätig. Dabei werden Lebensmittel und Haushaltswaren innerhalb kurzer Zeiträume ausgeliefert. Das Unternehmen ist seit 2017 an der Frankfurter Börse notiert und Mitglied des MDAX.

    Für Anleger bietet die Personalentscheidung zunächst mehr Planungssicherheit auf Vorstandsebene. Zugleich bleibt die weitere Entwicklung eng an den Ausgang der laufenden Transaktionen sowie an die Umsetzung der angekündigten Strategie geknüpft. Delivery Hero betont, dass Aussagen zu künftiger Geschäftslage, Ertragskraft und Ergebnissen mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Eine Garantie für die tatsächliche Entwicklung stellen sie nicht dar.



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    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 36,40EUR auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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