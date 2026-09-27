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    BlackRock und 50 Millionen Dollar: Blockchain startet durch

    **Ondo und Space Labs: Blockchain-Projekte erhalten Rückenwind von institutionellen Partnern**

    Die Blockchain-Branche meldet zwei strategisch relevante Vorhaben mit institutioneller Beteiligung. Ondo Finance bringt gemeinsam mit BlackRock tokenisierte Portfoliostrategien auf den Markt. Parallel sichert sich das slowenische Technologieunternehmen Space Labs eine Investition von 50 Millionen US-Dollar durch Windsor Capital. Beide Transaktionen zielen darauf, Blockchain-Anwendungen stärker mit traditionellen Finanz- und Wirtschaftssystemen zu verknüpfen.

    Ondo Finance führt die Produktlinie „Ondo Intelligent Portfolios“ ein. Dabei handelt es sich um professionell zusammengestellte Anlagestrategien, die als einzelne, auf der Blockchain übertragbare Token angeboten werden. Die drei zum Start verfügbaren Produkte basieren auf Strategien, die BlackRock für Ondo entwickelt hat. Sie richten sich an berechtigte Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten in zugelassenen Rechtsordnungen.

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    Die Produkte decken unterschiedliche Anlageziele ab: „Ondo High Income Powered by BlackRock“ (BLKHIon) fokussiert auf Erträge, „Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock“ (BLKDIGon) auf eine diversifizierte Wachstumsallokation und „Ondo High Growth Powered by BlackRock“ (BLKGRWon) auf höhere Wachstumschancen. Anleger erhalten über einen einzelnen Token ein wirtschaftliches Engagement in einem gewichteten Korb tokenisierter Vermögenswerte. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, einzelne Positionen selbst zu erwerben, zu gewichten und regelmäßig neu auszubalancieren.

    Nach Angaben von Ondo werden Bestände, Gewichtungen und Anpassungen auf der Blockchain nachvollziehbar. Die Token sollen Peer-to-Peer zwischen Wallets, Börsen und DeFi-Anwendungen übertragbar sein. Zudem könnten Smart Contracts automatische Neugewichtungen ermöglichen und verschiedene Anlageklassen in einem handelbaren Instrument bündeln. Die Token werden von Ondo Global Markets ausgegeben und von Ondo Finance tokenisiert. Eine Ausweitung der Produktpalette ist geplant. BlackRock betont, dass die Tokenisierung etablierte Portfoliostrategien über neue digitale Vertriebskanäle zugänglich machen könne.

    Bei Space Labs steigt Windsor Capital mit 50 Millionen US-Dollar ein und erwirbt dafür 4,9 Prozent an dem slowenischen Unternehmen. Die Transaktion bewertet Space Labs nach der Kapitalaufnahme mit rund 1,02 Milliarden US-Dollar. Das Geld soll die internationale Expansion, die technologische Infrastruktur und Anwendungen für den Praxiseinsatz finanzieren.

    Im Mittelpunkt steht das „Real World Digitalization Protocol“ (RWD). Es soll reale Projekte und Unternehmen mithilfe von Blockchain, Smart Contracts und transparenten digitalen Prozessen mit Kapital und globalen Nutzergruppen verbinden. Als erste kommerzielle Kooperation planen beide Unternehmen einen internationalen Vertriebskanal für Fahrzeuge. Windsor will dafür sein Netzwerk im Automobil- und Industriebereich nutzen. Die angekündigte Partnerschaft markiert damit einen weiteren Versuch, Blockchain-Technologie über Finanzprodukte hinaus in reale Geschäftsprozesse zu integrieren.



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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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