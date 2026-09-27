🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBlei RohstoffvorwärtsNachrichten zu Blei
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bird.com erhält 450 Millionen Dollar für KI-Agenten mit Telefonzugriff

    Bird.com erhält 450 Millionen Dollar für KI-Agenten mit Telefonzugriff
    Foto: 308967130

    **Bird.com erhält 450 Millionen Dollar für KI-Kommunikationsplattform**

    Bird.com hat eine Fremdfinanzierung über 450 Millionen US-Dollar abgeschlossen und zugleich eine neue Infrastruktur für KI-Agenten vorgestellt. Die Finanzierung wurde von J.P. Morgan, Capital One und Citi arrangiert. Sie umfasst ein Darlehen mit einer Laufzeit von 400 Millionen Dollar sowie eine revolvierende Kreditlinie über 50 Millionen Dollar. Insgesamt waren sieben Banken an dem Konsortium beteiligt.

    Die Transaktion ist als Dividendenrekapitalisierung strukturiert. Sie verschafft bestehenden Anteilseignern Liquidität, darunter aktuellen und ehemaligen Beschäftigten mit Beteiligungen am Unternehmen. Bird will die Mittel unter anderem für seine Expansion in den USA und die Weiterentwicklung seiner Plattform einsetzen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Im Mittelpunkt steht das neue „Agentic Harness“. Die technische Ebene soll KI-Agenten in die Lage versetzen, direkt über Birds Infrastruktur Nachrichten zu versenden, Anrufe zu tätigen, E-Mails zu verwalten und einen eigenen eSIM-Mobilfunktarif zu nutzen. Maßgeschneiderte Integrationen oder manuelle Eingriffe durch Entwickler sollen dafür nicht mehr erforderlich sein.

    Nach Unternehmensangaben können Agenten operative Abläufe selbstständig steuern – etwa die länderspezifische Zustellung von Nachrichten oder die Erreichbarkeit von Postfächern bei unterschiedlichen Anbietern. Die Plattform lässt sich zudem mit mehreren großen KI-Modellen verbinden. Bird positioniert sich damit als Kommunikationsschicht für Anwendungen, die auf Systemen wie ChatGPT, Claude oder Cursor basieren.

    Das Unternehmen verweist auf eine umfassende Automatisierung seiner Geschäftsprozesse. 2025 erzielte Bird ein EBITDA von 165 Millionen Dollar. Gleichzeitig sank die Mitarbeiterzahl von mehr als 1.000 auf rund 120. Nach Darstellung des Managements ist dieser Rückgang vor allem auf höhere Automatisierung und Produktivität zurückzuführen. In einzelnen Kommunikationskanälen seien die Kosten für Kunden um bis zu 90 Prozent gegenüber Wettbewerbern gesunken.

    Bird wurde 2011 von Robert Vis gegründet und betreibt Hauptsitze in New York und Amsterdam. Die Plattform bietet APIs für E-Mail, SMS, WhatsApp, Sprachdienste und RCS. Kunden in mehr als 150 Ländern nutzen die Infrastruktur.

    **Hitachi Solutions erneut in Microsofts KI-Inner-Circle**

    Parallel dazu wurde Hitachi Solutions für den Microsoft AI Business Solutions Inner Circle 2026–2027 ausgewählt. Die Auszeichnung basiert auf Vertriebserfolgen und technologischer Innovationskraft und zählt das Unternehmen zur Spitzengruppe von Microsofts globalem Partnernetzwerk.

    Für Hitachi Solutions ist es die 23. Inner-Circle-Mitgliedschaft. Zudem verweist das Unternehmen auf insgesamt 59 Microsoft-Partner-of-the-Year-Auszeichnungen. Die Mitgliedschaft umfasst unter anderem den Zugang zu strategischen Gesprächen mit Microsoft-Führungskräften, Produkt-Roadmaps und internationalen Partnern.

    Hitachi Solutions unterstützt Unternehmen bei der Transformation mit Daten, Cloud-Technologien, KI und Geschäftsanwendungen. Microsoft und der Partner wollen insbesondere den Einsatz von Copiloten und autonomen Agenten in Geschäftsprozessen vorantreiben.



    Blei

    -1,18 %
    -1,77 %
    -3,99 %
    -2,66 %
    -8,49 %
    -19,85 %
    -19,67 %
    -3,66 %
    -23,98 %

    Blei wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 1.854PKT auf Ariva Indikation (14. September 2026, 22:30 Uhr) gehandelt.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bird.com erhält 450 Millionen Dollar für KI-Agenten mit Telefonzugriff **Bird.com erhält 450 Millionen Dollar für KI-Kommunikationsplattform** Bird.com hat eine Fremdfinanzierung über 450 Millionen US-Dollar abgeschlossen und zugleich eine neue Infrastruktur für KI-Agenten vorgestellt. Die Finanzierung wurde von J.P. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     