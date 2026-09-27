Bird.com erhält 450 Millionen Dollar für KI-Agenten mit Telefonzugriff

Die Transaktion ist als Dividendenrekapitalisierung strukturiert. Sie verschafft bestehenden Anteilseignern Liquidität, darunter aktuellen und ehemaligen Beschäftigten mit Beteiligungen am Unternehmen. Bird will die Mittel unter anderem für seine Expansion in den USA und die Weiterentwicklung seiner Plattform einsetzen.

Bird.com hat eine Fremdfinanzierung über 450 Millionen US-Dollar abgeschlossen und zugleich eine neue Infrastruktur für KI-Agenten vorgestellt. Die Finanzierung wurde von J.P. Morgan, Capital One und Citi arrangiert. Sie umfasst ein Darlehen mit einer Laufzeit von 400 Millionen Dollar sowie eine revolvierende Kreditlinie über 50 Millionen Dollar. Insgesamt waren sieben Banken an dem Konsortium beteiligt.

Im Mittelpunkt steht das neue „Agentic Harness“. Die technische Ebene soll KI-Agenten in die Lage versetzen, direkt über Birds Infrastruktur Nachrichten zu versenden, Anrufe zu tätigen, E-Mails zu verwalten und einen eigenen eSIM-Mobilfunktarif zu nutzen. Maßgeschneiderte Integrationen oder manuelle Eingriffe durch Entwickler sollen dafür nicht mehr erforderlich sein.

Nach Unternehmensangaben können Agenten operative Abläufe selbstständig steuern – etwa die länderspezifische Zustellung von Nachrichten oder die Erreichbarkeit von Postfächern bei unterschiedlichen Anbietern. Die Plattform lässt sich zudem mit mehreren großen KI-Modellen verbinden. Bird positioniert sich damit als Kommunikationsschicht für Anwendungen, die auf Systemen wie ChatGPT, Claude oder Cursor basieren.

Das Unternehmen verweist auf eine umfassende Automatisierung seiner Geschäftsprozesse. 2025 erzielte Bird ein EBITDA von 165 Millionen Dollar. Gleichzeitig sank die Mitarbeiterzahl von mehr als 1.000 auf rund 120. Nach Darstellung des Managements ist dieser Rückgang vor allem auf höhere Automatisierung und Produktivität zurückzuführen. In einzelnen Kommunikationskanälen seien die Kosten für Kunden um bis zu 90 Prozent gegenüber Wettbewerbern gesunken.

Bird wurde 2011 von Robert Vis gegründet und betreibt Hauptsitze in New York und Amsterdam. Die Plattform bietet APIs für E-Mail, SMS, WhatsApp, Sprachdienste und RCS. Kunden in mehr als 150 Ländern nutzen die Infrastruktur.

**Hitachi Solutions erneut in Microsofts KI-Inner-Circle**

Parallel dazu wurde Hitachi Solutions für den Microsoft AI Business Solutions Inner Circle 2026–2027 ausgewählt. Die Auszeichnung basiert auf Vertriebserfolgen und technologischer Innovationskraft und zählt das Unternehmen zur Spitzengruppe von Microsofts globalem Partnernetzwerk.

Für Hitachi Solutions ist es die 23. Inner-Circle-Mitgliedschaft. Zudem verweist das Unternehmen auf insgesamt 59 Microsoft-Partner-of-the-Year-Auszeichnungen. Die Mitgliedschaft umfasst unter anderem den Zugang zu strategischen Gesprächen mit Microsoft-Führungskräften, Produkt-Roadmaps und internationalen Partnern.

Hitachi Solutions unterstützt Unternehmen bei der Transformation mit Daten, Cloud-Technologien, KI und Geschäftsanwendungen. Microsoft und der Partner wollen insbesondere den Einsatz von Copiloten und autonomen Agenten in Geschäftsprozessen vorantreiben.

Blei wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 1.854PKT auf Ariva Indikation (14. September 2026, 22:30 Uhr) gehandelt.