Stillstand bei TUI: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

Vor diesem Hintergrund drehte sich ein Großteil der Debatte um die Belastungen für das Reisegeschäft durch die Lage im Iran und am Golf, die Wirkung zunehmender oder abnehmender Shortpositionen sowie die Bewertung der jüngsten operativen und strategischen Schritte des Konzerns.

Die TUI-Aktie hat in der zurückliegenden Woche trotz reger Diskussionen im Markt nur leicht nachgegeben: Auf Wochensicht steht ein Minus von 0,7 Prozent, bei einer Spanne zwischen 6,40 und 6,75 Euro. Dennoch war der Wert im Forum besonders präsent. Im Mittelpunkt stand der Konflikt zwischen geopolitischen Risiken im Nahen Osten und der Frage, ob TUI operativ und strategisch stark genug ist, um eine mögliche Jahresendrally oder langfristige Erholung zu tragen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zwischen Hoffnung auf Rally und Furcht vor geopolitischem Gegenwind

Ein Strang der Diskussion fokussierte sich auf die äußeren Rahmenbedingungen. Mehrere Beiträge verweisen auf den ungelösten Konflikt zwischen Iran und USA, die Rolle der Huthi-Milizen und allgemein erhöhte Spannungen im Nahen Osten. Daraus leiten Teile der Community die Erwartung ab, dass Tourismuswerte insgesamt vorerst in „schwerem Fahrwasser“ bleiben könnten. Ergänzt wird diese Sicht durch die Sorge vor steigenden oder zumindest hartnäckig hohen Energiepreisen, die Flugreisen verteuern und Margen belasten könnten. Die Einschätzung, dass Notfallreserven an Öl schrumpfen und Raffinerien bereits minderwertigere Qualitäten verarbeiten, wird allerdings lediglich als Beobachtung aus dem Marktumfeld genannt und bleibt eine spekulative Projektion künftiger Kostenrisiken.

Auf der Gegenseite sehen Optimisten in ersten diplomatischen Signalen aus Teheran – im Forum wird auf neue Gesprächsbereitschaft hingewiesen – eine mögliche Entspannungsperspektive. Schon kleine Meldungen zu Diplomatie und Verhandlungen werden von einigen Teilnehmern als Beleg dafür interpretiert, wie stark der Kurs auf echte Fortschritte in Richtung Deeskalation reagieren könnte. Eine potenzielle Jahresendrally wird vor allem von kurzfristig orientierten Tradern ins Feld geführt, die trotz als „wacklig“ empfundenem Chartbild auf positive Nachrichten und eine technische Erholung setzen.

Bewertung, Shorts und Management unter der Lupe

Stärker faktenbasiert diskutiert wird die Markttechnik rund um Shortpositionen. Mehrere Beiträge verfolgen Veränderungen bei institutionellen Leerverkäufern und beziehen sich auf Datenquellen zu verliehenen Aktien und Leihkosten. Aus dem Rückgang bestimmter Shortpositionen und der Beobachtung sinkender Kosten für Aktienleihe wird von Teilen der Community ein potenziell konstruktives Signal für die künftige Kursentwicklung abgeleitet. Die Argumentation: Weniger ausstehende Leerverkäufe und niedrigere Leihkosten könnten auf geringeren Verkaufsdruck und nachlassende Wetten gegen die Aktie hindeuten. Es handelt sich hierbei ausdrücklich um Interpretationen der Schreiber, nicht um gesicherte Prognosen.

Dem gegenüber stehen pessimistische Stimmen, die den jüngsten Aufbau oder die anhaltende Präsenz großer Leerverkäufer als Indiz dafür werten, dass professionelle Marktteilnehmer TUI weiterhin skeptisch beurteilen. Verknüpft wird dies mit grundsätzlicher Kritik am Geschäftsmodell, das als zu wenig profitabel und wenig widerstandsfähig gegen Nachfrageschwankungen gesehen wird. Ein Kommentator zeichnet in diesem Zusammenhang sogar ein Szenario eines strukturellen Rückgangs der Nachfrage nach klassischen Paketreisen und hält TUI wegen angeblich mangelnder Anpassungsfähigkeit für besonders verwundbar. Diese Einschätzungen beruhen auf Bewertungen der Community und nicht auf neuen Unternehmenszahlen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Management und der Kapitalstruktur. Das im Vorjahr niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,19 wird mehrfach als Argument für eine aus Sicht einzelner Nutzer zu niedrige Bewertung gewertet. Gleichzeitig wird betont, TUI müsse Verbindlichkeiten weiter abbauen, perspektivisch Dividenden zahlen und idealerweise eigene Aktien zurückkaufen. Angesichts hoher Investitionsbedarfe, etwa für Flugzeuge, sehen andere Diskutanten dafür jedoch nur begrenzten Spielraum. Die Forderung nach konsequenter Umsetzung eines Sparprogramms zieht sich durch mehrere Beiträge. Kritische Stimmen monieren, dass bislang zu wenig Verbindliches erkennbar sei und das Management Fortschritte eher verbal als durch harte Maßnahmen belege.

Neue Kundenprogramme und kleine Insiderkäufe als Stimmungsfaktor

Auf operativer Ebene wird der Start des neuen Treueprogramms „TUI Smiles Rewards Club“ von einigen Beiträgen positiv hervorgehoben. Die Community erwartet davon eine stärkere Kundenbindung, höhere Wiederbuchungsraten und zusätzliche Anreize, Reisen direkt bei TUI oder im Reisebüro zu buchen. Dass das Programm schrittweise ausgerollt wird und neben Endkunden auch Vertriebspartner adressiert, wird als strategisch sinnvoll beschrieben. Konkrete Effekte auf Umsatz und Gewinn bleiben jedoch Spekulation; belastbare Kennzahlen dazu liegen nicht vor.

Ebenfalls diskutiert werden Directors’ Dealings. Vorstände und Führungskräfte haben kleinere Aktienpakete erworben. Während ein Teil der Nutzer dies grundsätzlich als Vertrauenssignal interpretiert, kritisieren andere die überschaubare Größenordnung der Käufe und sehen eher Symbolik als substanzielles Commitment. Diese Einschätzung spiegelt die gespaltende Wirkung der Meldung auf die Stimmung im Forum wider.

Insgesamt pendelt die Community damit zwischen der Wahrnehmung einer fundamental moderat bewerteten Aktie mit operativen Initiativen wie Flotten- und Angebotsausbau sowie Loyalitätsprogramm auf der einen Seite und erheblichen externen Risiken, hoher Verschuldung und Zweifeln an der Umsetzungskraft des Managements auf der anderen.

Für die kommende Woche gelten charttechnisch das Wochentief bei 6,40 Euro als wichtige Unterstützung und das Wochenhoch bei 6,75 Euro als erste Hürde. Ein Ausbruch über diese Marke könnte aus Sicht einiger technisch orientierter Marktteilnehmer Spielraum nach oben eröffnen, während ein Rutsch unter 6,40 Euro die Diskussion um weitere Abgaben neu befeuern dürfte. Relevante Unternehmensmeldungen sind kurzfristig nicht angekündigt; daher dürfte der Kursverlauf vor allem von Nachrichten zur geopolitischen Lage, zur allgemeinen Marktstimmung sowie von Bewegungen großer Marktteilnehmer im Handel mit der TUI-Aktie abhängen.

TUI Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -0,7 % Wochenhoch / Wochentief 6,75€ / 6,40€ KGV (Vorjahr) 6,19 Marktkapitalisierung 3,37 Mrd.EUR

Stand: 27.09.2026, 08:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 6,75€ und das Wochentief bei 6,40€ die zunächst wichtigsten Marken.

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