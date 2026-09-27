Deutsche Rohstoff verliert 9,4 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

Ein zentrales Motiv vieler positiver Beiträge ist die Wahrnehmung einer anhaltend starken operativen Basis. Mehrfach wird hervorgehoben, dass die Deutsche Rohstoff über Jahre eine erfolgreiche Kapitalallokation im Rohstoffsektor gezeigt habe. Die Community verweist auf hohe Investitionsvolumina in US-Öl- und Gasprojekte und spekuliert, dass sich das laufende Bohrprogramm angesichts der hohen Ölpreise bereits zu einem großen Teil amortisiert haben könnte. Einzelne Nutzer leiten daraus die Erwartung sehr hoher Quartalsgewinne ab und rechnen für das laufende Jahr mit außergewöhnlich starken Ergebnissen aus dem operativen Geschäft.

Die Aktie der Deutschen Rohstoff AG hat in der vergangenen Woche deutlich an Wert verloren. Mit einer Wochenperformance von -9,4 Prozent und einer Handelsspanne zwischen 90,70 und 83,20 Euro rückte der Titel verstärkt in den Fokus der Diskussionsforen. Trotz vergleichsweise ruhigem Handelsvolumen drehte sich ein Großteil der Debatte um die Frage, wie das Unternehmen mit den aus dem Öl- und Gasgeschäft sowie aus Beteiligungsverkäufen generierten Mitteln umgehen sollte.

Hinzu kommt nach Community-Einschätzung ein komfortables Liquiditätspolster: Aus Forenbeiträgen wird auf dreistellige Millionenbeträge an liquiden Mitteln sowie zusätzliche Mittelzuflüsse aus dem Teilverkauf der Almonty-Beteiligung geschlossen. Diese Mittel werden als potenzieller Hebel für Wertsteigerungen gesehen. Ein wiederkehrendes Motiv ist die Vermutung, dass die Aktie gemessen an ihren Gewinnen und an der Marktkapitalisierung von rund 416 Millionen Euro mit einem niedrigen einstelligen beziehungsweise mittleren einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis bewertet sei und damit Spielraum nach oben habe. Die Untergrenze im Bereich des Wochentiefs um 83,20 Euro wird von optimistischen Stimmen als attraktive Einstiegs- oder Nachkaufzone interpretiert.

Besonders auffällig ist die intensive Diskussion über die künftige Ausschüttungspolitik. Ein Lager plädiert klar für umfangreiche Aktienrückkäufe. Angesichts der als günstig empfundenen Bewertung sehen diese Anleger in Rückkaufprogrammen den effizientesten Weg, den Gewinn pro Aktie zu steigern und einen Katalysator für ein Neubewertungsszenario zu schaffen. Gerade in einem als „langweilig“ empfundenen Sektor solle das Unternehmen nicht allein auf den Markt vertrauen, sondern aktiv an der Erhöhung des Aktionärswerts arbeiten.

Bewertungsabschlag, Zinsumfeld und Strategie – die kritische Sicht

Auf der anderen Seite steht eine Gruppe von Diskutanten, die die anhaltend schwache Kursentwicklung trotz hoher Ölpreise als strukturelles Problem interpretiert. Sie argumentiert, die Aktie sei seit Jahren im Kern ähnlich bewertet, und die wenigen Phasen deutlich höherer Kurse seien vor allem auf Sondereffekte wie Beteiligungsverkäufe zurückzuführen. Aus dieser Sicht spiegelt die aktuelle Bewertung weniger eine Unterbewertung wider, sondern vielmehr die begrenzte Fantasie eines Geschäftsmodells, das im Öl- und Gasbereich stark von Preiszyklen und Fördermengen abhängt.

Kritisch wird insbesondere die strategische Ausrichtung nach dem Almonty-Teilverkauf gesehen. Nach dieser Lesart wurde mit dem Tausch in zusätzliche Öl-Assets „Story-Potenzial“ gegen ein berechenbareres, aber weniger wachstumsstarkes Profil eingetauscht. Einige Stimmen bezweifeln, dass der Markt einem solchen Modell ohne klare Wachstums- oder Fantasiekomponente jemals eine deutlich höhere Multiple-Bewertung zubilligt. Die in der Community häufig zitierten, deutlich höheren Kursziele werden von dieser Seite als Wunschdenken eingeordnet.

Ein weiterer Streitpunkt betrifft die optimale Kapitalstruktur. Während ein Teil der Anleger angesichts des Zinsniveaus für eine stärkere Nutzung der hohen liquiden Mittel und gegen zusätzliche Fremdverschuldung plädiert, argumentieren andere, fremdfinanzierte Bohrprogramme seien bei den aktuellen Ölpreisen nach Risikoabsicherung weiterhin sehr rentabel. Dem stehen Bedenken gegenüber, dass steigende Zinsen und mögliche Korrekturen beim Ölpreis die Attraktivität solcher Fremdfinanzierungen mindern könnten.

Dividende, Sonderausschüttung oder Rückkäufe – was bringt die nächste Woche?

Die Frage, wie stark künftige Gewinne tatsächlich beim Aktionär ankommen, zieht sich wie ein roter Faden durch die Diskussionen. Teile der Community erwarten für die kommenden Jahre deutlich steigende reguläre Dividenden, teilweise sogar Sonderdividenden. Andere warnen, dass automatische Hochrechnungen externer Portale Investitionen und Abschreibungen zu wenig berücksichtigen und daher überzogene Ausschüttungserwartungen wecken könnten. Aus mehreren Beiträgen lässt sich die Einschätzung herauslesen, dass das Management eine eher konservative, langfristig steigende Ausschüttungspolitik verfolgen dürfte und Dividenden deutlich im einstelligen Eurobereich bleiben könnten.

Für die nähere Zukunft rücken neben der weiteren Ölpreis- und Nachrichtenlage vor allem mögliche Signale des Managements in den Vordergrund. In der Community wird auf anstehende Investitionsentscheidungen, ein mögliches neues Bohrprogramm und potenzielle Aussagen zur künftigen Verwendung der Mittel aus Beteiligungsverkäufen verwiesen. Zudem wird spekuliert, ob und in welchem Umfang die bestehende Ermächtigung für Aktienrückkäufe ausgeschöpft werden könnte. Charttechnisch gelten die Marken um das Wochentief bei 83,20 Euro als kurzfristige Unterstützung und das Wochenhoch bei 90,70 Euro als erste relevante Hürde. Ob die Aktie in der kommenden Woche eher die Unterkante testet oder einen neuen Anlauf auf den Widerstand wagt, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob das Unternehmen konkrete Impulse zur Kapitalverwendung setzt – oder ob der Markt die momentan hohe Ertragskraft erneut weitgehend ausblendet.

Deutsche Rohstoff Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -9,4 % Wochenhoch / Wochentief 90,70€ / 83,20€ KGV (Vorjahr) 5,82 Marktkapitalisierung 415,95 Mio.EUR

Stand: 27.09.2026, 09:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 90,70€ und das Wochentief bei 83,20€ die zunächst wichtigsten Marken.