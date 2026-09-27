DAX – Die Jahresendrallye beginnt - JETZT

Es ist schon eine schöne Übung geworden, dass die Medien Ende November Anfang Dezember mit entsprechenden Überschriften um Aufmerksamkeit werben, weil sie das jährlich wiederkehrende Thema Jahresendrallye für sich entdeckt haben. Rein zyklisch betrachtet beginnt diese aber bereits Anfang Oktober. In vielen Jahren findet diese Rallye mehr oder weniger ausgeprägt statt. Dieses Marktverhalten spiegelt sich somit nicht nur bei Indices wider sondern auch bei vielen Einzelwerten, was dazu führt, dass es zu dieser Zeit sehr viele saisonal aussichtsreiche Aktien zu finden gibt. Der DAX hat zuletzt die alte Widerstandszone erreicht, die nun zur Unterstützung geworden ist. Die Indikatoren haben Kaufsignale gebildet oder stehen kurz davor. Ebenso sind Divergenzen zu beobachten, die für ein Halten an dieser Zone sprechen. Sorglos sollte allerdings nicht mit der aussichtsreichen Situation umgegangen werden, da die Marktteilnehmer offenbar noch kein Vertrauen in den Markt haben. Die beiden Dojis und die anhaltend niedrigen Umsätze sprechen für eine Unsicherheit bei den Händlern.

Dow Jones – Jetzt sind die Chancen auf ein Halten besser geworden

Noch vor einer Woche war die Verunsicherung groß, ob die Unterstützungszone tragfähig ist. Nach einer kurzen Anstiegsbewegung ist der US-Index nun wieder in diesem Bereich angekommen. Dieses Mal hat sich aber eine Hammerformation gebildet, die zum Wochenschluss bestätigt wurde. Die Indikatoren haben Divergenzen und Kaufsignale gebildet. Daher besteht eine gute Chance auf ein Halten der Unterstützung und einen neuen Aufwärtstrend. Die Lage hat sich gegenüber der vergangenen Woche deutlich verbessert.

Gold – Kämpft um ein Halten der Unterstützung

Das Edelmetall versucht derzeit ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Mit Indikatoren, die kurz vor Kaufsignalen stehen, könnte dies auch gelingen. Allerdings sind die kurzen Anstiegsbewegungen der letzten Wochen immer recht schnell im Keim erstickt worden. Das Bild sieht derzeit nach einem Abbröckeln aus. Daher kann noch nicht von einer Bodenbildung gesprochen werden. Ein dynamischer Anstieg würde die Lage schlagartig ändern.

Öl – Es wirkt, als solle Deutschland betrogen werden

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Wenn nun der Tankrabatt kommt, wird sich zeigen, ob die Ölkonzerne den deutschen Staat, also uns, wieder betrügen werden wie beim letzten Mal als der Rabatt einfach durch höhere Preise vereinnahmt wurde, oder ob es dieses Mal besser läuft. Niemand erwartet, dass Konzerne Wohltäter sind. Wenn sich die Politik allerdings windet und verbiegt, um den Bürgern eine Erleichterung zu verschaffen, kann es nicht sein, dass Öl-Konzerne und ihre anonymen Lenker dies völlig emotionslos konterkarieren. Bereits jetzt werden wir Verbraucher in ungehöriger Weise von diesen skrupellosen Machern abgezockt. Ich bin kein Freund von allzu starken staatlichen Restriktionen oder Regulierungen. In diesem Fall muss aber dringend etwas getan werde, um diesen, in meinen Augen kriminellen Machenschaften, Einhalt zu gebieten. Der Öl-Preis liegt noch immer unter den Tops vom März während die Benzin-Preise von einem Rekordhoch zum nächsten springen. Das darf so nicht weiter gehen.

Bitcoin/USD – Ein Schub nach oben hat gereicht, aber Divergenzen

Der Bitcoin hat mal wieder von sich Reden gemacht. Ein kräftiger Schub zum Wochenstart brachte den Ausbruch nach oben. Seitdem konsolidiert die Kryptowährung. Auffällig sind dabei die deutlich erkennbaren Divergenzen bei den Indikatoren. Diese bremsen derzeit einen weiteren Anstieg. Die Korrektur verläuft klassisch, was bei einem solchen Ausbruch nicht ungewöhnlich ist. Nun sollte der Ausbruch mit einem erneuten Anstieg bestätigt werden. Eine Entscheidung dafür dürfte in der kommenden Woche fallen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.