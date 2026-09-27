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    Silber vor der Entscheidung

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    Silberpreis-Prognose: Fliegt Anlegern die Rallye am Mittwoch um die Ohren?

    Der Silberpreis ist angeschlagen. Anleger blicken mit Sorgen auf die Termine der nächsten Tage. Kommt es bereits am Mittwoch zum großen Knall?

    Für Sie zusammengefasst
    Silber vor der Entscheidung - Silberpreis-Prognose: Fliegt Anlegern die Rallye am Mittwoch um die Ohren?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Silberpreisentwicklung von Zinsängsten gelähmt

    Als die Fed am 16. September die Leitzinsen um 25 Basispunkte anhob, zeigten sich Gold und Silber erst einmal geschockt, bereitete die US-Notenbank die Märkte doch gleichzeitig auf einen weiteren Zinsschritt im Jahr 2026 vor. Dieser Schockzustand hielt jedoch nicht lange an, denn sinkende Ölpreise nahmen Last von den Edelmetallen. Brent-Öl und WTI-Öl kamen damals deutlich zurück. Das wiederum führte zu einer Entspannung bei den Renditen der (US-)Staatsanleihen. Gold und Silber berappelten sich daraufhin wieder und auch DAX sowie Dow Jones Industrial atmeten zunächst auf. 

    Zwischenzeitlich hat sich das Blatt abermals gewendet. Die Ölpreise feierten ihr Comeback und mit ihnen zogen die Anleiherenditen massiv an. So eskalierten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf zwischenzeitlich 5,2 Prozent. Die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen nahmen die 5 Prozent ins Visier. Diese Entwicklungen belasten den Silberpreis enorm. Und es könnte womöglich noch schlimmer kommen…

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    Silber: Showdown am Mittwoch

    In der aktuellen Erwartungshaltung geht der Markt mehrheitlich von einer weiteren Zinsanhebung im Jahr 2026 durch die Fed aus. Es könnte aber noch heftiger werden und die Fed gezwungen sein, zwei weitere Anhebungen im Jahr 2026 durchzuführen. Auch wenn dieses Szenario noch eher unwahrscheinlich ist, könnte es neu befeuert werden. Am Mittwoch werden die aktuellen PCE-Daten in den USA erwartet. Für die Fed ist die PCE-Kernrate DER Inflationsindikator. Sollte diese also höher ausfallen als erwartet, könnte es für Silber ungemütlich werden. Aber bekanntlich hat die Medaille zwei Seiten. So könnte eine überraschend niedrige PCE-Kernrate Gold und Silber Auftrieb geben.

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    Fazit - Fliegt Anlegern die Rallye am Mittwoch um die Ohren?

    Am Mittwoch könnte es für Silber turbulent werden. Neben den PCE-Daten werden frische Daten zum US-BIP erwartet. Das könnte die Märkte noch einmal kräftig durcheinanderwirbeln, zumal am Freitag auch noch der US-Arbeitsmarktbericht für September wartet. Haben die Daten das Potenzial, die Silberrallye kurzfristig zurückzuwerfen? Mit Sicherheit. Haben die Daten die Silberrallye auf lange Sicht abzuwürgen? Sehr wahrscheinlich nicht. Die fundamentalen Rahmenbedingungen sprechen nach wie vor für eine Fortsetzung der Silberpreisrallye. Allein das langjährige strukturelle Defizit stützt enorm. Auf lange Sicht ist zudem mit einer weiteren Belebung der industriellen Nachfrage zu rechnen, findet Silber aufgrund seiner Eigenschaften doch in zahlreichen Zukunftstechnologien Anwendung.

    Die zentrale Unterstützung für Silber liegt bei 54 US-Dollar. Solange der Silberpreis darüber notiert, ist das übergeordnet bullische Szenario mit langfristigen Preiszielen jenseits der Marke von 100 US-Dollar intakt. Silberminenaktien wie Hecla Mining, Pan American Silver oder aber Fresnillo kamen zuletzt zurück. Für antizyklisch agierende Anleger könnten sich in den nächsten Tagen und Wochen spannende Gelegenheit bieten. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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