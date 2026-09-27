Ameriprise-Aktie: Rally pausiert – Konsolidierung im Aufwärtstrend

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 426,3 US-Dollar (24.09.2026). Damit notiert die Ameriprise-Aktie klar über dem Drei-Jahres-Tief von 291,0 US-Dollar und gleichzeitig spürbar unter dem Rekordhoch von 552,6 US-Dollar. Charttechnisch bewegt sich der Titel damit im mittleren Bereich der Drei-Jahres-Handelsspanne, nach einer Phase höherer Kurse zwischen Frühjahr 2025 und Frühjahr 2026. Die laufende Konsolidierung findet somit deutlich oberhalb der früheren Tiefstände statt, lässt aber auch erkennen, dass die Dynamik der großen Rally seit Anfang 2024 vorerst nachgelassen hat.

Über den betrachteten Drei-Jahres-Zeitraum zeigt die Aktie von Ameriprise Financial einen klar aufwärtsgerichteten übergeordneten Trend. Ausgehend von einem Tiefpunkt bei 291,0 US-Dollar Ende Oktober 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Etappen nach oben. Nach einer ersten Aufwärtsphase bis in den Bereich um 400 US-Dollar Anfang 2024 folgte eine dynamische Beschleunigung, die im Januar 2025 in einem Verlaufshoch bei 552,6 US-Dollar gipfelte. Auf diese Übertreibungsphase nach oben folgte eine ausgeprägte Korrektur mit wiederholten Rücksetzern in die Zone um 380 bis 420 US-Dollar, ohne den langfristigen Aufwärtstrend komplett zu brechen.

200-Tage-Linie signalisiert neutralen bis leicht angeschlagenen Trend

Auf Basis der Kursentwicklung der vergangenen Monate lässt sich die 200-Tage-Linie aktuell im Bereich von rund 430 US-Dollar verorten. Der jüngste Kurs von 426,3 US-Dollar liegt damit etwa 1 Prozent unter diesem langfristig wichtigen Durchschnitt. Nach einer längeren Phase, in der die Aktie deutlich oberhalb dieser Linie tendierte – insbesondere in den Hochphasen um und nach dem Rekordstand im Januar 2025 – ist das Bild inzwischen neutraler geworden. Der nur moderate Abstand deutet auf einen konsolidierenden, aber noch nicht klar gebrochenen Aufwärtstrend hin: Die Bullen haben das Heft nicht vollständig aus der Hand gegeben, allerdings dominieren kurzfristig eher die Verkäufer.

Unterstützungen und Widerstände im Blick

Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 380 bis 400 US-Dollar eine breite Unterstützungszone herausgebildet. Mehrfach prallte der Kurs im Verlauf von 2026 in dieser Region nach oben ab, etwa bei Rücksetzern Ende Februar und Ende Mai. Wird diese Zone nachhaltig unterschritten, rückt der Bereich um 350 bis 360 US-Dollar als nächste relevante Unterstützung in den Fokus, wo in der Vergangenheit markante Zwischenhochs und Zwischen­tiefs lagen. Auf der Oberseite fungiert zunächst der Bereich um 450 bis 470 US-Dollar als Widerstand, hier scheiterte die Aktie im Sommer 2026 mehrfach an Anschlusskäufen. Darüber wartet der Bereich um 500 US-Dollar als nächste Hürde, bevor das Rekordhoch bei 552,6 US-Dollar wieder in Reichweite käme. Solange sich der Kurs zwischen rund 400 und 470 US-Dollar bewegt, bleibt die Ameriprise-Aktie technisch in einer breiten Seitwärts- bis Konsolidierungsphase innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends gefangen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ameriprise Financial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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