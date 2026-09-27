Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

LPP gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,14 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +45,20 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,23 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in LPP investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +81,35 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. LPP verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,14 % Dividendenrendite bietet LPP ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +45,20 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen LPP für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,14 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,23. LPP weist eine Marktkapitalisierung von 8,60 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,14 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

LPP ist ein führendes Modeunternehmen in Mittel- und Osteuropa, das durch seine regionalen Stärken und ein vielfältiges Markenportfolio besticht.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. LPP konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +45,20 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

LPP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.09.2026

Die LPP Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +0,26 % auf 5.700,00€ zulegen. Das sind +15,00 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,14 %, eine Investition von etwa 289.856€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 1.000,00 +51,52 % +4,14 % 2026 660,00 +8,20 % +3,98 % 2025 610,00 +183,72 % +3,91 % 2024 215,00 +22,86 % +1,59 %

Warum LPP für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,14 %

Stetiges Dividendenwachstum: +45,20 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 15,23

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 24.155 € 3.000 € 72.464 € 6.000 € 144.928 € 12.000 € 289.856 €

LPP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,80 % 1 Monat +18,50 % 3 Monate +31,70 % 1 Jahr +35,98 %

Informationen zur LPP Aktie

Es gibt 2 Mio. LPP Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,60 Mrd. € wert.

LPP Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.