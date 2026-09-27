Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 39/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: 641210013
Insiderkäufe vom 21.09.26 bis 27.09.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|254,75 Tsd.€
|8,50 Tsd. Stk.
|3
|135,04 Tsd.€
|55,02 Tsd. Stk.
|1
|55,90 Tsd.€
|5,00 Tsd. Stk.
|2
|45,45 Tsd.€
|7,00 Tsd. Stk.
|1
|40,40 Tsd.€
|200 Stk.
|1
|36,15 Tsd.€
|250 Stk.
|1
|34,20 Tsd.€
|2,00 Tsd. Stk.
|2
|19,66 Tsd.€
|1,18 Tsd. Stk.
flatexDEGIRO
Wochenperformance: -6,96 %
Wochenperformance: -6,96 %
Platz 1
SBF
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 2
Deutz
Wochenperformance: -8,70 %
Wochenperformance: -8,70 %
Platz 3
TUI
Wochenperformance: -0,70 %
Wochenperformance: -0,70 %
Platz 4
Schulte-Schlagbaum
Wochenperformance: -0,85 %
Wochenperformance: -0,85 %
Platz 5
Heidelberg Materials
Wochenperformance: -2,18 %
Wochenperformance: -2,18 %
Platz 6
Amadeus FiRe
Wochenperformance: -6,72 %
Wochenperformance: -6,72 %
Platz 7
NORMA Group
Wochenperformance: -1,65 %
Wochenperformance: -1,65 %
Platz 8
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