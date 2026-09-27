Almonty Industries bricht 11,3 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung

Im Zentrum der Debatte steht der Ramp-up der Mine Sangdong. Ein vom CEO veröffentlichter Newsletter, der in der Community breit ausgewertet wurde, zeichnet ein Bild: Die Verarbeitung läuft demnach inzwischen kommerziell, der Betrieb wird derzeit im Schichtbetrieb mit zunächst zwölf Stunden pro Tag gefahren und soll schrittweise auf 14 und anschließend 16 Stunden ausgebaut werden. Aus Community-Sicht unterstreicht dies, dass die Phase der Genehmigungen und Studien beendet ist und der Übergang in den regulären Produktionsalltag begonnen hat.

Die Aktie von Almonty Industries stand in dieser Woche im Fokus der wallstreetONLINE-Community. Trotz eines Minus von 11,3 Prozent auf Wochensicht bei einer Spanne zwischen 13,275 und 10,88 Euro wurde so intensiv diskutiert wie selten zuvor. Auslöser waren der offizielle Start des kommerziellen Betriebs in der südkoreanischen Wolfram-Mine Sangdong, heftige Kurssprünge mit zweistelligen Tagesausschlägen sowie ein deutlich erhöhtes Handelsvolumen.

Als strategisch bedeutsam wird vor allem die Verknüpfung dieses Produktionsstarts mit der Lage am globalen Wolframmarkt gewertet. In den Beiträgen wird immer wieder auf die starke Abhängigkeit des Westens von China verwiesen, das rund 80 Prozent der weltweiten Produktion stellt und seine Exportpolitik restriktiv handhabt. Ein im Forum geteilter Fachkommentar zur Marktsituation beschreibt ein anhaltend knappes Angebot an Zwischenprodukten wie APT und Oxid bei Preisen um die Marke von 3.000 US-Dollar je mtu. Die Community leitet daraus die Erwartung ab, dass westliche Produzenten mit eigenem Zugang zu Wolfram in dieser Situation langfristig in eine starke Verhandlungsposition wachsen könnten – eine Einschätzung, die auf den diskutierten Marktanalysen beruht.

Positiv gewertet werden auch die von Nutzerseite stark hervorgehobenen Diversifizierungsschritte des Unternehmens, etwa eine Partnerschaft mit der ruandischen Regierung zum Bezug von Wolfram aus Kleinbergbau sowie ein langfristiger Take-or-Pay-Vertrag zu Tailings aus der stillgelegten Mine Los Santos. Nach Community-Lesart soll dies Almonty als künftig wichtigen westlichen Knotenpunkt im Wolframsupply-Chain positionieren und die Unabhängigkeit von China stärken. Ergänzt wird dieses Bild durch Berichte über mediale Aufmerksamkeit und politische Rückendeckung, insbesondere durch US-Regierungskreise, die in den Beiträgen als Signal für eine sicherheitspolitische Relevanz des Geschäftsmodells interpretiert werden. Diese Deutung bleibt allerdings eine Einschätzung der Community.

Verwirrende Kommunikation und extreme Volatilität

Trotz dieser Chancen dominieren kurzfristig vor allem die heftig schwankenden Kurse die Diskussion. Mehrfach thematisiert werden Tagesbewegungen von rund minus acht Prozent und anschließend plus zwölf Prozent, die laut mehreren Beiträgen nicht durch neue Fundamentaldaten erklärbar seien. Teile der Community sehen dahinter algorithmisches Trading, Stop-Loss-Fishing und das Agieren größerer Adressen an der Nasdaq. Diese Vermutungen werden als Spekulationen formuliert, stehen aber im Kontext des deutlich überdurchschnittlichen Handelsvolumens, das in den vergangenen Tagen beim 1,3-Fachen des Wochenschnitts lag.

Kritisch betrachtet wird zudem die Kommunikationslinie des Managements. Mehrere Anleger empfinden die Abfolge von Meldungen rund um Testbetrieb, ersten Lastwagenabtransport, Produktionsstart und kommerzielle Freigabe als unübersichtlich. Der Eindruck, dass ähnliche Botschaften mehrfach in leicht variierter Form gesendet werden, wird als potenzielle Verunsicherung für weniger tief im Thema stehende Investoren gewertet. Die Hoffnung vieler Diskutanten richtet sich daher auf einen klar strukturierten Q3-Bericht, der Produktionsvolumina, Auslastung und Cashflow-Entwicklung transparent darstellt und die zahlreichen Einzelsignale bündelt.

Ein weiteres Risikothema ist der nach wie vor negative Ergebnisbeitrag: Mit einem KGV des Vorjahres von -20,62 bleibt Almonty eine Story, die aus Sicht der Anleger stark auf künftiges Wachstum und Margen setzt. Die hohe Marktkapitalisierung von 3,47 Milliarden Euro wird im Forum implizit vor allem durch die erwartete Rolle des Unternehmens im geopolitisch sensiblen Wolframmarkt begründet. Der Zeitpunkt und die Geschwindigkeit, mit der der Ramp-up von Sangdong in einen stabilen Vollbetrieb mit nennenswertem Cashflow übergeht, gelten entsprechend als entscheidend.

Ausblick: Fokus auf Produktionsdaten und Chartmarken

Für die kommende Woche zeichnet sich ab, dass der Markt die Kursmarken der zurückliegenden Tage als wichtige Orientierung nutzt. Auf der Oberseite rückt der Bereich um das Wochenhoch bei 13,275 Euro als Widerstand in den Blick, während das Wochentief bei 10,88 Euro als kurzfristige Unterstützung gesehen wird. Angesichts der zuletzt hohen Intraday-Schwankungen kann bereits das Anlaufen dieser Marken zu neuen, dynamischen Bewegungen führen.

Inhaltlich richtet sich der Blick der Community vor allem auf konkrete Hinweise zum weiteren Hochlauf in Sangdong, etwa zu geplanten Steigerungen der Betriebsstunden, ersten belastbaren Produktionszahlen und möglichen Aussagen zu Liefermengen aus bestehenden Abnahmeverträgen. Auch eine mögliche nächste Ausgabe des CEO-Newsletters wird als potenzieller Katalysator gehandelt, sofern sie neue, quantifizierbare Informationen bietet. Vor diesem Hintergrund bleibt die Aktie aus Sicht der Diskutanten ein hoher Hebel auf das Zusammenspiel von geopolitischer Rohstoffknappheit, Lieferkettenpolitik des Westens und der operativen Umsetzung des Produktionsstarts in Südkorea.

Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -11,3 % Wochenhoch / Wochentief 13,275€ / 10,88€ KGV (Vorjahr) -20,62 Marktkapitalisierung 3,47 Mrd.EUR

Stand: 27.09.2026, 11:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 13,275€ und das Wochentief bei 10,88€ die zunächst wichtigsten Marken.

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