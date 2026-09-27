Wadephul trifft Lawrow in New York zu Gesprächen
Für Sie zusammengefasst
- Wadephul trifft Lawrow bei der UN-Generaldebatte
- Erstes bilaterales Ministertreffen seit Jahren
- Treffen fand am Rande der UN-Generaldebatte statt
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat sich in New York mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow getroffen. Das erste bilaterale Treffen der Außenminister der beiden Länder seit Jahren fand am Rande der UN-Generaldebatte statt./apo/DP/zb
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