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    Mercedes-Benz

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    Einschränkungen in Produktion in Sindelfingen

    Für Sie zusammengefasst
    • Lieferengpass legt eine Schicht in Sindelfingen lahm
    • Die Factory 56 wird vorübergehend angepasst
    • Am Montag soll die Produktion wieder normal laufen
    Mercedes-Benz - Einschränkungen in Produktion in Sindelfingen
    Foto: Matthias Balk - dpa

    SINDELFINGEN (dpa-AFX) - Bei Mercedes-Benz ist es am Freitag in der Produktion in Sindelfingen zu Einschränkungen gekommen. Das teilte ein Sprecher des Autobauers auf Anfrage mit. "Gegenwärtig besteht ein Lieferengpass an bestimmten Komponenten für die Fahrzeugfertigung", teilte der Sprecher mit. Deshalb sei eine Schicht ausgefallen. Genauere Angaben zu den Komponenten und deren Hersteller machte er nicht.

    Um die Teileversorgung zu stabilisieren und die Produktion bestmöglich abzusichern, werde die Produktion in der sogenannten Factory 56 vorübergehend angepasst. Am Montag soll die Produktion dem Sprecher zufolge aber wieder normal laufen. In Sindelfingen fertigt Mercedes-Benz seine sogenannten Top-End-Modelle wie zum Beispiel die S-Klasse./rwi/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 41,47 auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -10,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 39,93 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +25,41 %/+35,05 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und eine mögliche technische Bodenbildung bei 35 bis 40 Euro. Bernstein wird mit „Market Perform“ und Kursziel 56 Euro genannt. Diskutiert werden Risiken durch chinesische Konkurrenz, US-Zölle, Absatz- und Margendruck sowie mögliche Prognose- und Dividendenkürzungen. Optimisten setzen auf Aktienrückkäufe, bessere E-Auto-Verkäufe, Kostensenkungen und höhere Margen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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