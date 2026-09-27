Rhein-Pegelstand bei Düsseldorf erreicht Rekordtief

KÖLN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das seit Wochen herrschende Niedrigwasser des Rheins steuert in Nordrhein-Westfalen auf Tiefstwerte zu. So unterschritt der Pegelstand in Düsseldorf am Samstagmittag mit - 3 Zentimetern den bisherigen Rekordwert aus August um zwei Zentimeter, wie aus den Daten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) hervorgeht. Es wird erwartet, dass der Wasserstand am Sonntag und Montag abermals fallen könnte.

In Köln sank der Pegelstand am Samstag auf den bisherigen Tiefstand von 45 Zentimetern. Weiter rheinaufwärts bei Duisburg-Ruhrort könnten den Daten zufolge am Sonntag Rekordwerte von 126 Zentimetern erreicht werden. Aktuell liegt der Pegelstand dort bei 130 Zentimetern, knapp über dem Rekord-Niedrigstand von 129 Zentimetern. Die Pegelstände des Rheins der verschiedenen Messstationen sind nicht direkt miteinander vergleichbar, da es keinen einheitlichen Nullpunkt für alle gibt.