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    Autoexperte zur 35-Stunden-Woche

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    'Diese Zeiten sind vorbei'

    Für Sie zusammengefasst
    • Dudenhöffer unterstützt längere Arbeitszeit ohne Lohnausgleich
    • Dudenhöffer hält die 35-Stunden-Woche für überholt
    • Mercedes droht mit Werksschließungen bei hohen Kosten
    Autoexperte zur 35-Stunden-Woche - 'Diese Zeiten sind vorbei'
    Foto: Matthias Balk - dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes-Benz hat in der Diskussion um eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich Unterstützung vom Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer erhalten. Die 35-Stunden-Woche, die in der deutschen Autoindustrie bei den tarifgebundenen Unternehmen Standard ist, hält Dudenhöffer für überholt. Vor Jahrzehnten sei es in Deutschland möglich gewesen, bei vollem Lohnausgleich die Arbeitszeit zu verkürzen. "Diese Zeiten sind vorbei", sagte der Branchenexperte den "Badischen Neuesten Nachrichten".

    Deutschland dümpele bei der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Rest der Welt rum. "Wir sind schlecht, und wenn man schlecht ist, muss man schauen, dass man von seinen früheren Privilegien wieder Abstand nimmt und sich wettbewerbsfähig macht", sagte Dudenhöffer. Sonst verliere man die Industrie und mit ihr die Jobs.

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    Mercedes-Benz: "Für das gleiche Geld mehr arbeiten"

    Der Stuttgarter Autobauer hatte zuletzt eine grundsätzliche Diskussion über Arbeitszeiten entfacht. Aufsichtsratschef Martin Brudermüller regte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche an - für dasselbe Gehalt. In Augen des Mercedes-Vorstands muss die Arbeitsstunde günstiger werden. "Der direkteste und in unseren Augen fairste Weg: Wir sollten in allen Bereichen für das gleiche Geld mehr arbeiten", teilte der Vorstand den Beschäftigten in Deutschland Ende Juni in einem Schreiben mit.

    Angesprochen auf mögliche Werksschließungen bei Mercedes-Benz in Deutschland, sagte Dudenhöffer, er glaube nicht, dass man über Nacht ein Werk schließt, "sondern dass es Stück für Stück kleiner gemacht wird und dann irgendwann so klein ist, dass man es schließt".

    Mercedes-Produktionsvorstand Michael Schiebe hatte kürzlich die Schließung von zwei Werken in Deutschland angekündigt, wenn die Kosten in Deutschland nicht reduziert werden. Wobei es laut Schiebe das klare Ziel sei, alle Standorte in Deutschland zu erreichen.

    In Baden-Württemberg baut Mercedes-Benz in Sindelfingen und Rastatt Autos zusammen. Zudem befindet sich etwa in Stuttgart-Untertürkheim ein großer Standort, wo Komponenten für das Auto hergestellt werden.

    Mercedes hat in den vergangenen Jahren Gewinneinbrüche und Rückgänge beim Absatz verzeichnet. Um wieder profitabler zu werden, hat das Unternehmen ein Sparprogramm ausgerufen./rwi/DP/zb

    Mercedes-Benz Group

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 41,47 auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -10,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 39,93 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +25,41 %/+35,05 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und eine mögliche technische Bodenbildung bei 35 bis 40 Euro. Bernstein wird mit „Market Perform“ und Kursziel 56 Euro genannt. Diskutiert werden Risiken durch chinesische Konkurrenz, US-Zölle, Absatz- und Margendruck sowie mögliche Prognose- und Dividendenkürzungen. Optimisten setzen auf Aktienrückkäufe, bessere E-Auto-Verkäufe, Kostensenkungen und höhere Margen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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