Nach 5,8 Prozent Plus: Darum setzt die Community weiter auf PayPal

Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob PayPal vor allem als stark unterbewerteter Turnaround-Wert oder bereits als Übernahmekandidat betrachtet werden muss. Ein häufig wiederkehrendes Argument der optimistischen Stimmen ist die Bewertung: Bei einem KGV auf Basis des Vorjahres von 10,48 und einer Marktkapitalisierung von 41,33 Milliarden Euro sehen viele Kommentatoren das Chance-Risiko-Verhältnis als attraktiv an. Wiederholt wird betont, dass PayPal solide Cashflows erwirtschafte und das laufende Aktienrückkaufprogramm die Zahl der ausstehenden Aktien stetig senke. Daraus leitet ein Teil der Community die Erwartung ab, dass der Gewinn je Aktie auf mittlere Sicht spürbar steigen und der Bewertungsdruck allein „mathematisch“ nach oben auflösen könnte. Diese Einschätzung bleibt jedoch eine Erwartung der Diskutanten, keine gesicherte Prognose.

Die Aktie von PayPal hat in der abgelaufenen Woche deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen. Mit einem Plus von 5,8 Prozent und einer Spanne zwischen 45,425 Euro und 48,095 Euro stand der Zahlungsdienstleister im Fokus der Spekulationen. Auslöser der intensiven Diskussion waren frische Übernahmegerüchte und ihre mögliche Verzahnung mit der neuen KI-Partnerschaft rund um Metas Agenten Muse – ein Themenkomplex, der die Community spürbar polarisiert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Eng damit verknüpft ist die Spekulation, das Management wolle den Kurs kurzfristig bewusst gedrückt halten, um eigene Aktien günstig zurückzukaufen. Als Indizien werden der Rückgang von Short-Positionen und der scharf nach oben und anschließend wieder abverkaufte Intraday-Sprung an einem der Handelstage genannt. Konkrete Belege dafür liegen nicht vor; in den Beiträgen handelt es sich ausdrücklich um Interpretationen des Kursverlaufs, nicht um bestätigte Insiderinformationen.

Auf der anderen Seite warnen skeptische Stimmen davor, aus der niedrigen Bewertung voreilig auf einen sicheren Turnaround zu schließen. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass der Markt PayPal trotz Nachrichtenfluss und Kooperationen wie der Integration in Metas KI-Agent Muse nur verhalten honoriert. Die Community spricht von einem verfestigten negativen Sentiment, das positive Meldungen rasch verpuffen lässt. In dieser Lesart spiegelt das aktuelle Kursniveau eher einen „Fair Value“ unter veränderten Wettbewerbsbedingungen wider als ein Schnäppchen.

Gerüchteküche: US-Tech-Gigant, Aktientausch oder doch Cash-Deal?

Die stärkste Dynamik in den Diskussionen entfaltet die Übernahmespekulation. Mehrfach wird auf Berichte verwiesen, wonach ein nicht näher benanntes US-Technologieunternehmen von der Westküste eine vollständige Übernahme PayPals per Aktientausch prüfe. Im Forum werden Namen wie Meta, Amazon und Alphabet als potenzielle Käuferkandidaten genannt, teilweise mit strategischer Begründung – von der Monetarisierung von WhatsApp und Instagram über die Stärkung von E-Commerce-Ökosystemen bis zur Integration in bestehende Payment-Lösungen. All diese Überlegungen bleiben klar im Bereich der Spekulation; ein offizielles Angebot liegt nach aktuellem Stand nicht vor.

Kontrovers diskutiert wird außerdem die Preisfrage. In mehreren Beiträgen taucht eine Spanne möglicher Offerten im Bereich von 68 bis 85 US-Dollar je Aktie auf, teils in Verbindung mit der Behauptung, ein früheres Konsortium um Stripe habe bis zu 68 Dollar erwogen. Die einen sehen darin ein potenzielles Einstiegsniveau für einen Bieter, andere halten solche Summen angesichts der aktuellen Kursregion für zu niedrig und fordern dreistellige Barangebote. Aus allen Äußerungen wird deutlich, dass es sich um Wunschmarken, Rechenbeispiele und weitergereichte Marktgerüchte handelt, nicht um bestätigte Konditionen.

Zusätzliche Brisanz gewinnt das Thema durch die Frage der Transaktionsstruktur: In mehreren Beiträgen wird kolportiert, der PayPal-Vorstand bevorzuge einen rein bargeldgestützten Deal, während ein möglicher Käufer primär mit Aktien bezahlen wolle. Auch dies ist als Marktgerücht zu werten und nicht als bestätigte Unternehmensposition. Einige Diskutanten sehen im fehlenden Insiderkauf des Managements ein Indiz, dass im Hintergrund strategische Optionen – bis hin zu einer Übernahme – ausgelotet werden könnten. Beweise werden nicht genannt, es handelt sich um Mutmaßungen.

Meta-Muse als möglicher Katalysator – doch der Markt bleibt reserviert

Parallel zu den Gerüchten rückt die neue strategische Kooperation mit Meta in den Mittelpunkt. Gesichert ist, dass PayPal als Zahlungsinfrastruktur in Metas KI-Agent Muse eingebunden wird und damit potenziell von KI-getriebenen E-Commerce-Transaktionen profitiert. In der Community wird dieser Schulterschluss mit einem möglichen „dritten KI-Monetarisierungsschub“ verknüpft, bei dem Zahlungsströme autonom agierender Bots zur zentralen Erlösquelle werden könnten. Mehrere Beiträge zeichnen das Szenario, dass PayPal sich früh an einer entscheidenden Schnittstelle positioniert, während andere Plattformen teils noch außen vor bleiben.

Gleichzeitig stößt die verhaltene Kursreaktion auf Unverständnis. Nutzer verweisen auf den deutlich positiveren Kursimpuls bei Shopify nach einer ähnlichen Meta-Meldung und folgern, dass der Markt PayPals Rolle im Muse-Ökosystem unterschätze oder dem KI-Agenten insgesamt noch skeptisch gegenüberstehe. Andere mahnen zur Vorsicht: Muse sei erst seit Kurzem live, der langfristige Erfolg autonomer Einkaufsbots und der konkrete Ergebnisbeitrag für PayPal seien völlig offen. Entsprechend bleibt der Deal für viele Kommentatoren ein potenzieller Katalysator, aber kein kurzfristig belastbares Kursargument.

Quer durch die Diskussion zieht sich schließlich ein psychologischer Erklärungsansatz. Mehrere Beiträge verorten PayPal in einer Art „Value-Falle“, in der solide Zahlen von einem hartnäckig negativen Narrativ überdeckt werden. Historische Beispiele wie Meta, Apple oder Microsoft werden als Blaupausen bemüht, wie sich eine solche Phase durch Kostendisziplin, neue Wachstumsfelder und anziehende Margen lösen kann. Daraus leitet die Community die Erwartung ab, dass sich ein möglicher Stimmungsumschwung eher schleichend über mehrere Quartale und nicht durch ein einzelnes Ereignis vollziehen dürfte.

Für die kommende Woche rücken aus Marktsicht vor allem technische Marken und der Nachrichtenfluss in den Vordergrund. Das Wochenhoch bei 48,095 Euro gilt als erste relevante Widerstandszone, während das Wochentief bei 45,425 Euro als Unterstützung beobachtet wird. Ein Ausbruch über das Hoch könnte die Spekulationen um eine Neubewertung befeuern, ein Rutsch unter die Unterstützung die Zweifel am Turnaround nähren. Fundamental richtet sich der Blick bereits auf die nächsten Quartalszahlen im Herbst, die im Forum als entscheidender Prüfstein für die Wirksamkeit von Sparkurs, Aktienrückkäufen und der Einbindung in Metas Muse-Ökosystem gesehen werden.

PayPal Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +5,8 % Wochenhoch / Wochentief 48,095€ / 45,425€ KGV (Vorjahr) 10,48 Marktkapitalisierung 41,33 Mrd.EUR

Stand: 27.09.2026, 12:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 48,095€ und das Wochentief bei 45,425€ die zunächst wichtigsten Marken.