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    Selenskyj

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    Keine Friedensbereitschaft im Kreml erkennbar

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj erkennt bei Putin keinen Friedenswillen
    • Putin sucht Vorwände gegen Treffen und Kriegsende
    • Kiew will mit Partnern Russlands Kriegswillen ändern
    Selenskyj - Keine Friedensbereitschaft im Kreml erkennbar
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine kann nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Kremlchef Wladimir Putin keine Bereitschaft zu einem baldigen Kriegsende erkennen. "Offensichtlich bereiten sich die Russen nicht darauf vor, den Krieg zu beenden - zumindest derzeit nicht", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Putin hat ständig irgendeinen Vorwand parat, um sich nicht zu treffen, um kein Dreiertreffen abzuhalten, um nicht zu sprechen, um diese Morde nicht zu beenden und nicht zu stoppen."

    An dieser Haltung habe sich seit Jahren nichts geändert. "Er sucht nach Vorwänden, um Krieg zu führen", sagte Selenskyj. "Es klingt immer gleich, und unser jüngstes Treffen mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zeigt dies."

    In Russland müsse der Wille entstehen, "Geld nicht für den Tod, sondern für etwas anderes auszugeben, damit dort der Wunsch entsteht, diesen Krieg zu beenden". Und daran arbeite Kiew gemeinsam mit seinen weltweiten Partnern./cha/DP/zb






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