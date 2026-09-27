🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Thüringer Ex-BSW-Chefin Wolf offen für AfD-Verbotsverfahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Katja Wolf zeigt sich offen für ein AfD-Verfahren
    • Öffentliche Anhörung mit Experten und Prominenten
    • Voigt will Argumente zum Verbot sorgfältig abwägen
    Thüringer Ex-BSW-Chefin Wolf offen für AfD-Verbotsverfahren
    Foto: Siarhei - 356130783

    ERFURT (dpa-AFX) - Nach der Abspaltung von der Wagenknecht-Partei zeigt sich die frühere Thüringer BSW-Chefin Katja Wolf offen für ein AfD-Verbotsverfahren. Wenn nun erstmals eine öffentliche Experten-Anhörung durchgeführt werde, lasse sich die Befürchtung eines zu leichtfertigen Umgangs mit einem solchen Verbotsverfahren nicht länger aufrechterhalten, sagte die Vorsitzende der neuen Regionalpartei Thüringen.Gerecht der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

    Kerkeling bei Anhörung zum Verbotsverfahren

    Am Mittwoch werden im Thüringer Landtag Juristen, Experten und Prominente im Rahmen einer Anhörung zur Frage eines möglichen AfD-Verbotsverfahrens sprechen - darunter der Entertainer Hape Kerkeling und Ex-Bundesverfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen.

    "Nach Prüfung der Ergebnisse sollten sich die Landesregierung im Bundesrat und die Parteien im Bundestag dafür einsetzen, ein solches Prüfungsverfahren in die Hände der Verfassungshüter zu legen", sagte Wolf. Dies solle auch vor dem Hintergrund geschehen, "sich nicht irgendwann vorwerfen lassen zu müssen, nicht alle Mittel der wehrhaften Demokratie ausgeschöpft zu haben".

    Die 50-Jährige ist in Thüringen Vize-Ministerpräsidentin und Finanzministerin im Kabinett von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Dessen Koalition war 2024 zunächst aus CDU, BSW und SPD geschmiedet worden. Wolf lag jedoch im Dauer-Clinch mit der BSW-Bundesspitze und Parteigründerin Sahra Wagenknecht. Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt implodierte die BSW-Fraktion im Landtag und löste sich auf. In der Folge gründete Wolf mit Mitstreitern eine neue Partei und eine neue Fraktion. Thüringen.Gerecht trat damit auch in Voigts Koalition an die Stelle des BSW.

    Regierungschef zurückhaltend

    Als Wolf noch Thüringer BSW-Chefin war, sah sie ein AfD-Verbotsverfahren eher skeptisch. Noch im Jahr 2025 hielt sie Debatten über ein solches Verfahren für den "falschen Ansatz". Die Anhörung am Mittwoch im Parlament in Erfurt nimmt Wolf nun als Anlass für eine Kehrtwende. Zugleich betont sie: "Die Prüfung, Durchführung und Entscheidung eines Parteiverbotsverfahrens ist allein dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten." Auch die Frage, ob eine Gesamtpartei oder nur einzelne Landesverbände verboten werden sollten, werde allein vom Bundesverfassungsgericht entschieden.

    Während sich in Thüringen SPD und Linke seit langem klar für ein AfD-Verbotsverfahren aussprechen, äußerte sich Regierungschef Voigt bislang eher zurückhaltend. Nun sagt er: "Ich finde es total wichtig, dass man im Parlament die Chance hat, Argumente auszutauschen." Es sei wichtig, "sehr sorgsam" die rechtlichen und sachlichen Argumente zu wägen. "Aber vor allen Dingen sollten wir nicht locker lassen, wenn es um die politische Auseinandersetzung geht."/htz/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Thüringer Ex-BSW-Chefin Wolf offen für AfD-Verbotsverfahren Nach der Abspaltung von der Wagenknecht-Partei zeigt sich die frühere Thüringer BSW-Chefin Katja Wolf offen für ein AfD-Verbotsverfahren. Wenn nun erstmals eine öffentliche Experten-Anhörung durchgeführt werde, lasse sich die Befürchtung eines zu …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     