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    Unautorisierte Routen

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    Iran warnt Schiffe vor Konsequenzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Die PGSA warnt Schiffe vor nicht autorisierten Routen
    • Verstöße können Verluste und Einschränkungen bringen
    • USA lehnen Irans Sieben-Tage-Plan zur Öffnung ab
    Unautorisierte Routen - Iran warnt Schiffe vor Konsequenzen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Die vom Iran zur Verwaltung der Straße von Hormus eingerichtete Behörde PGSA hat Schiffe vor Konsequenzen gewarnt, wenn sie "nicht autorisierte" Routen in der Region befahren. "Dieses Vorgehen birgt nicht nur das Risiko finanzieller und menschlicher Verluste für das Schiff, die Reederei, den Kapitän und die Besatzung, sondern schränkt auch die künftige Durchfahrt des Schiffes durch die Straße von Hormus erheblich ein", teilte die PGSA auf der Plattform X mit.

    Schiffseigner müssten mit Blick auf solche rechtswidrigen Handlungen die gebotene Sorgfalt walten lassen. Im Falle von Verstößen durch Charterer müssten alle Schiffe der betroffenen Unternehmen künftig mit Einschränkungen rechnen.

    USA lehnen Irans "Sieben-Tage-Plan" ab

    Die Kriegsparteien ringen schon länger um die vollständige Wiedereröffnung der faktisch blockierten Straße von Hormus. Zuletzt hatte der Iran den USA laut dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi über Katar einen "Sieben-Tage-Plan" übermittelt. Die USA sollten demnach bestimmte Anforderungen erfüllen, und im Anschluss sollte die Meerenge wieder geöffnet werden. Laut dem "Wall Street Journal" gehörte zu diesen Forderungen, dass die USA ihre Seeblockade aufheben.

    US-Präsident Donald Trump hatte den iranischen Vorschlag abgelehnt. Das Angebot sei nicht annehmbar gewesen, sagte Trump vor Journalisten am Weißen Haus.

    Vor dem Krieg verlief die Schifffahrt ungestört

    Vor dem Ende Februar von den USA und Israel begonnenen Krieg gegen den Iran verlief die Schifffahrt in der Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman weitestgehend ungestört. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs wurde durch die Straße von Hormus transportiert, die auch für den Transport von Flüssiggas und Dünger von zentraler Bedeutung ist.

    Nach Kriegsbeginn brachte der Iran den Schiffsverkehr mit Drohungen und Angriffen fast zum Erliegen. In der Folge stiegen die Weltmarktpreise für Öl und Gas sprunghaft an./gma/DP/zb





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