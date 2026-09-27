Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Fomento de Construcciones y Contratas gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,77 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,65 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,66 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Fomento de Construcciones y Contratas investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -0,38 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Fomento de Construcciones y Contratas verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,77 % Dividendenrendite bietet Fomento de Construcciones y Contratas ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +16,65 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Fomento de Construcciones y Contratas für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,77 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,66. Fomento de Construcciones y Contratas weist eine Marktkapitalisierung von 5,11 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,77 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ist ein spanischer Infrastruktur- und Umweltdienstleister mit Fokus auf Bau, Abfallmanagement, Wasser- und Stadtdienstleistungen. Starke Position in Spanien und Lateinamerika, aktiv in Europa und MENA. Wichtige Konkurrenten: Ferrovial, ACS, Sacyr, Veolia. USP: integrierte Umwelt- und Infrastrukturlösungen, langjährige Konzessionserfahrung, kommunale Großkundenbasis.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Fomento de Construcciones y Contratas konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +16,65 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Fomento de Construcciones y Contratas Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.09.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +1,69 % konnte die Fomento de Construcciones y Contratas Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,77 %, eine Investition von etwa 79.576€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,50 +23,46 % +3,77 % 2025 0,405000 +7,68 % +3,30 % 2024 0,376130 +30,00 % +3,69 % 2023 0,289330 +25,00 % +3,43 % 2022 0,231460 0,00 % +3,23 %

Warum Fomento de Construcciones y Contratas für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,77 %

Stetiges Dividendenwachstum: +16,65 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 13,66

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 26.526 € 3.000 € 79.576 € 6.000 € 159.152 € 12.000 € 318.303 €

Fomento de Construcciones y Contratas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,27 % 1 Monat -5,53 % 3 Monate -12,69 % 1 Jahr -4,50 %

Informationen zur Fomento de Construcciones y Contratas Aktie

Es gibt 473 Mio. Fomento de Construcciones y Contratas Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,11 Mrd. € wert.

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Ob die Fomento de Construcciones y Contratas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fomento de Construcciones y Contratas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.