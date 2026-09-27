Ätna-Aschewolke legt Flughafen auf Sizilien lahm

Für den Luftverkehr gilt aktuell wie bereits in der vergangenen Woche und auch im August erneut Warnstufe rot. Das ist die höchste von vier Stufen. Der Flughafen Fontanarossa wird auch von zahlreichen Ausländern genutzt, die auf Italiens größter Mittelmeerinsel Urlaub machen wollen./er/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 23,30 auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +20,17 %/+37,34 % bedeutet.