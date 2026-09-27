ROUNDUP
Ätna-Aschewolke legt Flughafen auf Sizilien lahm
- Flughafen Catania wegen Ätna-Asche geschlossen
- Flüge bis Sonntagmittag vollständig abgesagt
- Aschewolke steigt vier Kilometer in die Höhe
CATANIA (dpa-AFX) - Wegen einer starken Vulkanasche-Emission des Ätna ist der Flughafen Catania auf Sizilien vorübergehend für den gesamten Flugverkehr geschlossen worden. Alle Starts und Landungen seien bis Sonntagmittag (12.00 Uhr) abgesagt worden, teilte der Aeroporto Fontanarossa mit. Zunächst war der Flughafen nur bis 16:00 des Samstags geschlossen worden. Zusätzlich hatte ein heftiges Gewitter in der Nacht für Behinderungen auch im Luftverkehr gesorgt.
Der Vulkan auf der italienischen Insel ist der aktivste Europas und stößt immer wieder Asche aus. Aus dem Nordostkrater tritt derzeit Asche aus, die vom Wind nach Süden getragen wird. Die Wolke reicht nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) vier Kilometer in den Himmel.
Für den Luftverkehr gilt aktuell wie bereits in der vergangenen Woche und auch im August erneut Warnstufe rot. Das ist die höchste von vier Stufen. Der Flughafen Fontanarossa wird auch von zahlreichen Ausländern genutzt, die auf Italiens größter Mittelmeerinsel Urlaub machen wollen./er/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 23,30 auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +20,17 %/+37,34 % bedeutet.