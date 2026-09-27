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    Selenskyj

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    2.200 russische Drohnenangriffe in einer Woche

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland griff Ukraine mit über 2.200 Drohnen an
    • Angriffe trafen Odessa, Kiew und Saporischschja
    • Etwa 55 Prozent der Jetdrohnen wurden abgefangen
    Selenskyj - 2.200 russische Drohnenangriffe in einer Woche
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Russland hat die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj in der vergangenen Woche mit mehr als 2.200 Kampfdrohnen großer Reichweite angegriffen. Auch mehr als 1.640 Gleitbomben und 38 ballistische Raketen und Marschflugkörper seien eingesetzt worden, schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken.

    Allein in der Nacht auf Sonntag seien drei Menschen in Saporischschja und ein Mann in Kiew getötet worden. Besonders heftige Angriffe trafen die Hafenstadt Odessa. In Kiew sei ein Datenzentrum zweimal beschossen worden. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau berichtete ebenfalls von Angriffen auf ein Datenzentrum in Kiew sowie auf eine Logistikfirma bei Kiew, eine Logistikfirma in Odessa und Hafenanlagen im Donauhafen Kilija. Die Angaben lassen sich allesamt nicht unabhängig überprüfen.

    Steigt die Abwehrquote gegen Russlands Jetdrohnen?

    Zivilbevölkerung und Wirtschaft in der Ukraine haben in den vergangenen Wochen vor allem unter weiterentwickelten russischen Kampfdrohnen mit Jetantrieb zu leiden. Diese Drohnen fliegen schneller und höher als ihre Vorgängermodelle mit Propellerantrieb. Neue Abwehrdrohnen sind noch in der Entwicklung. Allerdings sagte Selenskyj am Samstag, mittlerweile gelinge es, etwa 55 Prozent der Jetdrohnen abzufangen. Belege dafür gibt es bislang nicht.

    Russland versucht seit mehr als viereinhalb Jahren, die Ukraine mit einer groß angelegten Invasion zu unterwerfen. Alle Bemühungen um Verhandlungen für ein Ende des Krieges blieben bislang ohne Erfolg./fko/DP/zb







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