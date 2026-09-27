Ätna-Aschewolke legt Flughafen auf Sizilien weiter lahm

Der Vulkan auf der italienischen Insel ist der aktivste Europas und stößt immer wieder Asche aus. Aus dem Nordostkrater tritt derzeit Asche aus, die vom Wind nach Süden getragen wird. Die Wolke reicht nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) vier Kilometer in den Himmel.

CATANIA (dpa-AFX) - Wegen einer starken Vulkanasche-Emission des Ätna ist der Flughafen Catania auf Sizilien weiterhin für An- und Abflüge gesperrt. Das am Samstag ausgesprochene Verbot aller Starts und Landungen sei bis Mitternacht am Sonntag verlängert worden, teilte der Flughafen auf seiner Internetseite mit. Der Aeroporto di Catania-Fontanarossa musste in den vergangenen Monaten immer wieder wegen der Vulkanasche des Ätna geschlossen oder der Flugverkehr stark eingeschränkt werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für den Luftverkehr gilt aktuell wie bereits in der vergangenen Woche und auch im August erneut Warnstufe Rot. Das ist die höchste von vier Stufen. Der Flughafen Fontanarossa ist der größte der Insel und der fünftgrößte Italiens.

Er wird auch von zahlreichen Ausländern genutzt, die auf Italiens größter Mittelmeerinsel Urlaub machen wollen. Die Fluggesellschaften bringen ihre Passagiere bei einer Schließung von Catania zu den anderen sizilianischen Flughäfen wie Palermo oder Comiso./er/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 7,718 auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,30 %/+16,61 % bedeutet.



