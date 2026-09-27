Top-Artikel der Kalenderwoche 39/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Gen Z ist reicher als frühere Generationen – und fühlt sich trotzdem arm
Junge Amerikaner verdienen mehr als frühere Generationen im gleichen Alter. Trotzdem fühlen sie sich finanziell abgehängt – warum?
Iran isoliert: US-Sanktionen bringen Luftfahrt ins Wanken
Die Emirate stoppen Flüge iranischer Airlines. Hintergrund sind neue US-Sanktionen gegen den iranischen Luftfahrtsektor. Der Schritt verschärft den wirtschaftlichen Druck auf Teheran.
Siemens schlägt zu: Milliardenauftrag aus Asien entfacht neue Hoffnung
Siemens erhält einen Milliardenauftrag aus Vietnam. Die Mobility-Sparte liefert Hochgeschwindigkeitszüge und Technik für neue Bahnstrecken.
Berlin wählt links: Vonovia muss um 130.000 Wohnungen bangen
Die Linke gewinnt klar die Wahl in Berlin mit 25,7 Prozent und will große Wohnungskonzerne vergesellschaften. Vonovia hält rund 130.000 Wohnungen in der Hauptstadt. Die Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten.
Ukrainisches Stahlwerk: Russischer Raketenangriff verursacht Milliardenschäden!
Ein russischer Raketenangriff auf ein Stahlwerk von ArcelorMittal hat hohe Schäden verursacht. Das Unternehmen rechnet mit mindestens einer Milliarde US-Dollar.
Bitcoin wiederholt Muster von 2012 – folgt jetzt die Mega-Rallye?
Bitcoin könnte dem "Red September" erneut trotzen und steht damit vor einer dreimonatigen Gewinnserie, die es zuletzt 2012 gab.
Novo Nordisk vor Mega-Schritt? Dieser Börsen-Hammer könnte alles ändern
Novo Nordisk denkt über eine direkte Notierung an der New York Stock Exchange nach. Der Schritt könnte die Aktie für US-Investoren attraktiver machen – doch der Konzern kämpft gleichzeitig mit der Konkurrenz von Eli Lilly.
35 Prozent weniger Mitarbeiter? So will die Deutsche Bank das Problem lösen
Die Deutsche Bank verliert in den kommenden Jahren Zehntausende Mitarbeiter durch Ruhestand. CEO Christian Sewing sieht künstliche Intelligenz als Schlüssel, um den Wandel aufzufangen.
Kartoffel-Schock: Preise explodieren – aber die Börse hat den Future abgeschafft
Wie funktioniert Preisbildung bei einem Rohstoff, wenn Ernteausfälle die Preise treiben, aber der Terminmarkt als Absicherungsinstrument verschwindet?