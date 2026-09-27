Die Siemens Energy-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

Ein wiederkehrendes Motiv in den Beiträgen war der drastische Anstieg der Aktie seit Ende 2023. Mehrere Schreiber erinnerten daran, dass sich der Kurs in diesem Zeitraum – aus ihrer Sicht – nahezu vervielfacht habe und zuletzt ein Hoch bei rund 188 Euro erreicht worden sei. Aus dieser Perspektive wird der aktuelle Kursbereich als klassische Verschnaufpause gesehen. Einige Stimmen verweisen auf den Blick über mehrere Jahre, der aus ihrer Einschätzung ein intaktes, langfristiges Aufwärtsbild erkennen lasse, in dem Rücksetzer eher als Atempause denn als Trendbruch gedeutet würden.

Die Aktie von Siemens Energy stand in der zurückliegenden Woche im Fokus der aktiven Börsencommunity. Trotz einer relativ moderaten Wochenperformance von plus 1,2 Prozent polarisierte der Titel stark. Hinter dem Kursverlauf mit einem Spanne zwischen 141,38 und 147,00 Euro stand vor allem die Frage, ob der beeindruckende Anstieg der vergangenen Monate in eine nachhaltige Rally mündet oder ob eine spürbare Korrektur ansteht. Dieses Spannungsfeld bestimmte die Diskussionen in den Forenbeiträgen deutlich.

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Dem gegenüber steht eine klar vorsichtigere Fraktion. Sie sieht den kurzfristigen Abwärtstrend weiterhin intakt und das leichte Plus der Woche eher als technische Erholung denn als neues Kaufsignal. Spekulativ wird argumentiert, dass die vorangegangene Rally eine Korrektur nahezu „heraufbeschwöre“. In dieser Lesart sei der jüngste Anstieg von zweistelligen Kursen auf deutlich über 100 Euro ein warnendes Signal, sich eher mit Absicherungsstrategien oder kurzfristigen Short-Spekulationen zu befassen, als unreflektiert auf weiter steigende Kurse zu setzen.

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Auf kurzfristiger Ebene konzentrierten sich viele Beiträge auf markante Kurszonen. Das Wochenhoch bei 147,00 Euro wird in den Diskussionen als relevanter Widerstand wahrgenommen, während das Wochentief bei 141,38 Euro als Orientierung für kurzfristige Unterstützungsniveaus dient. Einige Teilnehmer betonten, dass charttechnische Entspannung aus ihrer Sicht erst oberhalb von Marken im Bereich um 151 Euro einsetzen würde, was als nächste Hürde im Aufwärtsszenario gewertet wird. Konkrete Kaufentscheidungen einzelner Nutzer unterhalb bestimmter Schwellen, etwa knapp unter 143 Euro, unterstreichen den Fokus auf diese kurzfristigen Marken, bleiben aber individuelle Handelsansätze.

KI-Fantasie, neue Strukturen und Bewertung: Wo liegt der faire Preis?

Die optimistisch gestimmten Stimmen verbinden den Kursanstieg eng mit strukturellen Wachstumsthemen. Mehrfach wurde darauf verwiesen, dass Siemens Energy als Profiteur des globalen Ausbaus von Rechenzentren und der dafür notwendigen Energietechnik gesehen werde. Die enormen Investitionen in Infrastruktur rund um Künstliche Intelligenz dienen dabei als Fantasie, dass Auftragslage und Margen längerfristig profitieren könnten. In diese Richtung zielt auch die Einschätzung, die Aktie laufe in Phasen stark mit US-Technologie- und KI-Werten und reagiere sensibel auf deren Schwankungen.

Unterstützung erhalten die Optimisten aus ihrer Sicht durch die jüngste Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg mit einem Kursziel von 205 Euro, die in der Community wiederholt verlinkt und als Rückenwind interpretiert wurde. Ebenfalls Beachtung findet ein extern diskutiertes „Turnaround-Signal“, das charttechnische Indikatoren wie ein MACD-Kaufsignal betont. Diese Aspekte werden im Forum zwar zustimmend aufgegriffen, bleiben jedoch Einschätzungen Dritter und werden nicht als gesicherte Kursgarantie verstanden.

Gleichzeitig herrscht in Teilen der Community Skepsis, ob die Bewertung das aktuelle Wachstum bereits zu weit vorweggenommen hat. Das KGV des Vorjahres von 60,99 und die Marktkapitalisierung von über 115 Milliarden Euro werden von kritischen Stimmen implizit als ambitioniert angesehen, auch wenn im Forum nur indirekt auf die hohen Erwartungen angespielt wird. Hierzu passt die Einschätzung, dass die jüngsten Tagesgewinne wenig Aussagekraft hätten, solange der übergeordnete Abwärtstrend seit dem Zwischenhoch noch nicht klar gebrochen sei.

Blick nach vorn: Nächste Woche zählen Widerstände und Nachrichtenfluss

Für die kommende Woche rückt aus Sicht der Diskutanten vor allem die Kurszone um das Wochenhoch von 147,00 Euro in den Mittelpunkt. Ein Anstieg über diesen Widerstand könnte aus chartorientierter Sicht als Signal gewertet werden, dass der Markt bereit ist, den Zwischentiefbereich hinter sich zu lassen. Auf der Unterseite markiert das Wochentief bei 141,38 Euro eine wichtige Unterstützung, deren Bruch nach Einschätzung einiger Teilnehmer die Korrekturerwartungen nähren würde.

Daneben bleibt der Nachrichtenfluss entscheidend. In der abgelaufenen Woche standen strukturelle Veränderungen mit einem Führungswechsel und einem neuen Profil des Konzerns im Fokus externer Analysen, ohne dass daraus im Forum ein einheitlicher Konsens abgeleitet wurde. Für die nächste Woche erwartet die Community vor allem neue Impulse aus dem konjunkturellen Umfeld und mögliche Unternehmensnachrichten, etwa zur weiteren strategischen Ausrichtung einzelner Sparten oder zu Kapitalmarktmaßnahmen. Solange diese Signale ausbleiben, dürfte der kurzfristige Handel nach Einschätzung vieler vor allem von der allgemeinen Marktstimmung, der Entwicklung an den US-Technologiebörsen und dem Ringen um die genannten Kursmarken geprägt bleiben.

Siemens Energy Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +1,2 % Wochenhoch / Wochentief 147,00€ / 141,38€ KGV (Vorjahr) 60,99 Marktkapitalisierung 115,12 Mrd.EUR

Stand: 27.09.2026, 15:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 147,00€ und das Wochentief bei 141,38€ die zunächst wichtigsten Marken.