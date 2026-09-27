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    Vorfall an britischer Militärbasis

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    Fünf Männer unter Terrorverdacht

    Für Sie zusammengefasst
    • Fünf Männer nahe RAF Fairford unter Terrorverdacht
    • Auch wegen Sprengstoffverstößen wird ermittelt
    • Drei verdächtige Fahrzeuge führten zu Festnahmen
    Vorfall an britischer Militärbasis - Fünf Männer unter Terrorverdacht
    Foto: Siarhei - 356130783

    GLOUCESTERSHIRE (dpa-AFX) - Gegen fünf Männer, die außerhalb des von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkts RAF Fairford festgenommen wurden, besteht laut der Nachrichtenagentur PA Terrorverdacht. Sie werden demnach der Vorbereitung eines terroristischen Anschlags verdächtigt. Außerdem wird gegen die Männer wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

    Sie waren festgenommen worden, nachdem der Polizei in der Nacht zum Sonntag drei verdächtige Fahrzeuge aufgefallen waren, die in Richtung des Luftwaffenstützpunkts unterwegs waren.

    Anwohner mussten Häuser verlassen

    Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang nicht bekannt. "Wir befinden uns in einem frühen Stadium der Ermittlungen", sagte eine Sprecherin der britischen Anti-Terror-Polizei laut PA. Der britische Premierminister Andy Burnham werde laufend über die Lage informiert. Anwohner aus etwa 85 Haushalten in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts in Gloucestershire mussten ihre Häuser verlassen.

    Erst im März hatten die US-Streitkräfte Langstreckenbomber an die RAF-Basis Fairford verlegt. Das Verteidigungsministerium in London hatte in dem Zusammenhang bestätigt, dass die USA britische Stützpunkte für "spezifische Verteidigungsoperationen" im Iran-Krieg nutzten. Die US-Nutzung war zu Beginn des Krieges hitzig diskutiert worden./wbj/DP/he







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