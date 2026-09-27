Gewerkschaft ruft zu Warnstreik bei Alstom in Stendal auf
- EVG ruft Alstom-Beschäftigte zum Warnstreik auf
- Rund 280 Beschäftigte streiken 25 Stunden lang
- EVG fordert gleiche Löhne wie an anderen Standorten
STENDAL (dpa-AFX) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft die Beschäftigten des Alstom -Werks in Stendal zum Warnstreik auf. Demnach sollen die rund 280 Angestellten des Standorts zum Schichtbeginn am Montagmorgen, 5.00 Uhr, die Arbeit niederlegen. Der Ausstand solle 25 Stunden dauern, teilt die EVG weiter mit. Die Arbeit niedergelegt werden soll zudem an den Außenstandorten in Chemnitz sowie im baden-württembergischen Waibstadt.
Die EVG fordert in den laufenden Tarifverhandlungen vor allem die Angleichung der Löhne in Stendal an andere Standorte des Unternehmens. Aktuell verdient demnach ein Mitarbeiter der Alstom GmbH in Stendal, einer Tochter des französischen Mutterkonzerns, einen um 500 Euro niedrigeren Bruttolohn als vergleichbare Kollegen an anderen Standorten, wie die Gewerkschaft mitteilte. Die Geschäftsführung habe bislang aus Gewerkschaftssicht kein ausreichendes Angebot vorgelegt.
Die Alstom-Beschäftigten in Stendal sind vor allem für Instandhaltungsarbeiten, Reparaturen und Modernisierung von Lokomotiven zuständig./mse/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 14,64 auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um -7,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 6,77 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Alstom Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +29,78 %/+91,26 % bedeutet.
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Das sieht alles nach einer der typischen Bereinigungsaktionen aus, die ein neuer CEO durchsetzt, um anschließend leichter seine gesenkten Ziele zu erreichen. Sion ist erst seit zwei Wochen dabei. Er kann einfach noch nicht die Zahlen, die Auftragsabrechnungen, die dort eingebauten Risikovorsorgen, die Projektvorschau in Ergebnis und Cash Flow so gut verstanden haben, daß er mal eben die Ergebnis- und Cash Flow-Planung so sehr herabsetzt und auch ergebnismindernde Risikovorsorge noch in das Jahr 2025/26 hat einbauen lassen. Das sieht also nach einer ohne Rücksicht auf die Kapitalmarktfolgen durchgesetzte Vorsichtsmaßnahme aus.
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