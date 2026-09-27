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    Wahllokale in Niedersachsen schließen

    Für Sie zusammengefasst
    • In Niedersachsen schließen die Wahllokale
    • Insgesamt finden heute 123 Stichwahlen statt
    • AfD könnte erstmals ein kommunales Amt erringen
    Wahllokale in Niedersachsen schließen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HANNOVER (dpa-AFX) - Die Auszählung beginnt: Die Wahllokale in Niedersachsen schließen. Von 8.00 bis 18.00 Uhr waren Millionen Niedersachsen noch einmal zur Wahl aufgerufen - jeweils dort, wo sich bei Bürgermeister- und Landratswahlen vor zwei Wochen niemand die absolute Mehrheit sichern konnte. Es standen jeweils die zwei Bestplatzierten der ersten Runde zur Wahl.

    Im Fokus steht unter anderem die Oberbürgermeisterwahl in Hannover. Die Frage lautet: Kann Amtsinhaber Belit Onay (Grüne) sein Amt behalten oder erobern die Sozialdemokraten mit Axel von der Ohe ihre ehemalige Hochburg zurück. Onay hatte den ersten Wahldurchgang deutlich gewonnen und bereits vor zwei Wochen fast die absolute Mehrheit errungen.

    Auch in der Region Hannover wurde nochmal gewählt: Eva Bender (SPD) und Oliver Junk (CDU) traten an. In Göttingen entschieden die Bürgerinnen und Bürger zwischen Onyeka Oshionwu (Grüne) und Ehsan Kangarani (CDU). Bisher war das Rathaus dort in SPD-Hand.

    AfD könnte sich zum ersten Mal durchsetzen

    Zum ersten Mal könnte auch die AfD ein kommunales Spitzenamt in Niedersachsen erringen. Sie hat noch drei Kandidaten im Rennen: In Salzgitter duelliert sich Patricia Mair mit Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU), der bereits seit 2006 im Amt ist. In Munster im Heidekreis tritt die Einzelbewerberin Anna Adamczak gegen Christoph Weynand von der AfD an, in Bockenem bei Hildesheim der Einzelbewerber Jens Lüer gegen den AfD-Kandidaten Felix Mull. In allen drei Fällen lagen die AfD-Bewerber in der ersten Runde deutlich zurück.

    Insgesamt finden heute 123 Stichwahlen statt - von der Region Hannover mit rund 888.000 Wahlberechtigten bis zum Flecken Bodenfelde im Landkreis Northeim mit lediglich rund 2.500 Wahlberechtigten. Die Wahlbeteiligung dürfte traditionell geringer ausfallen als beim ersten Wahldurchgang. In der Stadt Hannover etwa lag sie um 17.00 Uhr rund 15 Prozentpunkte niedriger als vor zwei Wochen - 45,2 statt 60,9 Prozent./xma/DP/he







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