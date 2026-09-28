Vonovia zwischen Enteignung und Rüstungsfantasie! Verbio und RE Royalties im Energieboom!
Rechenzentren, Elektrifizierung und die steigende Energienachfrage der Industrie erhöhen den Bedarf an erneuerbaren Energien in Nordamerika. Ein Profiteur ist RE Royalties. Der Heimatmarkt Kanada bietet RE Royalties eine vielversprechende …
Foto: esg-aktien.de
Rechenzentren, Elektrifizierung und die steigende Energienachfrage der Industrie erhöhen den Bedarf an erneuerbaren Energien in Nordamerika. Ein Profiteur ist RE Royalties. Der Heimatmarkt Kanada bietet RE Royalties eine vielversprechende Ausgangslage. Und in den USA baut man die Zusammenarbeit mit dem Solarentwickler Solaris Energy aus. Dagegen kämpft Vonovia mit steigenden Zinsen und gegen eine mögliche Enteignung in Berlin. Die Unsicherheit gefällt der Börse nicht. Derzeit kann auch Rüstungsfantasie nicht helfen. Diese hatte der Vorstandsvorsitzende zuletzt in den Raum gestellt. Stark entwickelt sich dagegen das Geschäft bei Verbio. Analysten raten zum Kauf.
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