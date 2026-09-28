Europas Firmen für mehr Investitionen in Erneuerbare

Bei der Bewertung energiepolitischer Ziele zeigen sich in der Studie ähnliche Schwerpunkte bei Führungskräften und in der Bevölkerung: niedrigere Energiekosten, geringere Abhängigkeit von Energieimporten und mehr Sicherheit.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bürger und Unternehmenschefs in Deutschland und neun anderen EU-Ländern sprechen sich für höhere Investitionen in erneuerbare Energien aus. Das ergab eine Befragung für das Climate Opinion Research Exchange, einer Initiative einer internationalen Stiftung mit Sitz in Belgien. Auch das Ziel, Europas Abhängigkeit von Energieimporten zu verringern, findet demnach breite Unterstützung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vor allem dem wirtschaftlichen Nutzen erneuerbarer Energien stehen die Führungskräfte der Wirtschaft in der repräsentativen Studie besonders positiv gegenüber. Demnach stimmen die Befragten der Aussage zu, dass Investitionen in erneuerbare Energien die Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit in Europa stärken. Zugleich könnten Energiepreisschocks verringert werden. Hier stimmten etwa 74 Prozent der deutschen Führungskräfte zu.

Allgemein sei festzustellen, dass unter den befragten Führungskräften die Zustimmung zu Themen, die die Energiewende betreffen, etwas höher sei als in der Bevölkerung. An diesem Montag und Dienstag kommen die Energieminister der EU in Dublin zusammen und beraten unter anderem über die Energiesicherheit der Staatengemeinschaft./jeb/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 39,83 auf Lang & Schwarz (27. September 2026, 18:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +14,42 %/+26,20 % bedeutet.



