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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 9. Oktober 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Zahlreiche Unternehmens- und Konjunkturtermine
    • EU-Treffen und politische Termine begleiten die Woche
    • US-Arbeitsmarkt und Fed-Protokoll im Wochenfokus
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 9. Oktober 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 9. Oktober

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    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 CHE: Roche, Pharma Day
    15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung
    FRA: Totalenergies, Investor Day

    Fed Verarbeitende Industrie 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Beginn der dreitägigen Start-up-Messe «Bits & Pretzels»

    EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (bis 29.09.). EU-Agrarkommissar Christophe Hansen will mit den Ministerinnen und Ministern unter anderem über die Dürre sprechen.

    EUR: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten

    FRA: Prozess gegen Ex-Autoboss Ghosn und ehemalige französische Ministerin Dati um Korruption soll enden

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 29. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Hornbach Holding, Q2-Zahlen (detailliert)
    CHN: BYD, außerordentliche Hauptversammlung
    DEU: BMW, Capital Markets Day
    GBR: British American Tobacco (BAT), Capital Markets Day USA: Carnival, Q3-Zahlen
    USA: General Mills, Hauptversammlung
    USA: Jefferies, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26
    10:00 ITA: Industrieumsatz 7/26
    10:30 GBR: Konsumentenkredite 8/26
    10:30 GBR: Geldmenge M4 8/26
    11:00 EUR: Industrievertrauen 9/26
    11:00 ITA: Erzeugerpreise 8/26
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/26
    16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/26
    16:00 USA: JOLTS-Bericht zum Arbeitsmarkt

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen Der Bundesgerichtshof verhandelt über vier Verfahren, in denen es um die Lieferung von Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie geht.

    11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner

    13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)

    14:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu Auswirkungen des digitalen Omnibus auf die europäische Digitalregulierung von Weizenbaum-Institut und Bertelsmann Stiftung, unter dem Titel «Nach dem digitalen Omnibus: Was bleibt, was verändert sich, wie geht es weiter?»

    17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»

    CHE: WEF-Bericht über globale Geschlechterkluft. Die Stiftung Weltwirtschaftsforum schaut jedes Jahr, wie es um die Gleichstellung von Frauen und Männern weltweit bestellt ist.

    DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung Wissenschaft und Finanzaufsicht beschäftigen sich mit der künftigen Entwicklung der weniger bedeutenden Institute (Less Significant Institutions - LSIs) in Deutschland.

    DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)

    DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei»

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 30. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    17:30 USA: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Investor Day 22:00 USA: Micron, Q4-Zahlen
    DEU: BMW, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)
    FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
    FRA: L' Oréal, außerordentliche Hauptversammlung
    FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
    GBR: British American Tobacco, Kapitalmarkttag (zweiter Tag) USA: Factset Research Systems, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/26
    01:50 JPN: Industrieproduktion 8/26
    03:30 CHN: staatlicher Einkaufsmangerindex Dienste und Industrie 9/26 03:45 CHN: RatingDog-Einkaufsmanager Dienste und Industrie 9/26 08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26
    08:45 FRA: Konsumausgaben 8/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 9/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 9/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 9/26
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26
    14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    14:30 USA: BIP Q2/26 (3. Schätzung)
    14:30 USA: Handelsbilanz 8/26
    14:30 USA: Konsumausgaben 8/26
    14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 8/26
    14:30 USA: Private Einkommen 8/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Ostdeutsches Energieforum unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (bis 01.10.)

    DEU: Letzter Tag der Start-up-Messe «Bits & Pretzels»

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 1. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:15 DEU: Produktionsbeginn im BMW-Batteriewerk Irlbach-Straßkirchen 22:00 USA: Nike, Q1-Zahlen
    CHE: Sika AG, Investor Day
    DEU: Vierte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und Bundesverband Druck und Medien (BVDM) GBR: Accenture, Q4-Zahlen
    SWE: SKF, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Tankan-Bericht
    02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/26
    10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 8/26
    16:00 USA: ISM-Index 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Preisanpassungsklausel vom Amazon Prime

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 2. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    EUR: EU-Kommission, Ende der Frist für die genaue Prüfung der Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 8/26
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/26
    09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 9/26
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/26
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26 (2. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/26
    AUT: Andritz, Kapitalmarkttag
    DEU: Deutsche Telekom, KI-Investorentag
    DEU: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 8/26 FRA: Air Liquide, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26
    09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26
    09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/26
    10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26
    15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index

    SONSTIGE TERMINE
    12:00 DEU: Tagung ASPO Deutschland, Wuppertal-Institut und Vereinigung Deutscher Wissenschaftler zu Energiesouveränität

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    USA: Marvell, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/26
    08:45 FRA: Industrieproduktion 8/26
    09:00 SPA: Industrieproduktion 8/26
    09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26
    10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/26
    14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    14.30 USA: Handelsbilanz 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    12:00 DEU: Tagung Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Bustourismus

    19:00 DEU: Parlamentarischer Abend Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Buswirtschaft

    DEU: Handelsblatt Konferenz Energiespeicher 2026 (auch digital) (bis 07.10.)

    DEU: Internationale Zuliefererbörse 2026 (bis 08.10.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: SFC Energy, Kapitalmarkttag
    DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Kapitalmarkttag
    NLD: Adyen, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Industrieproduktion 8/26
    08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/26
    13:00 USA: MBA Hypothkenanträge
    20:00 USA: Fed-Sitzungsprotokoll
    21:00 USA: Verbraucherkredite 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    16:30 DEU: Diskussionsveranstaltung EnergieMittelstand e. V. zu wirtschafts- und steuerpolitischen Rahmenbedingungen für den Mittelstand

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen
    TWN: TSMC, Umsatz 9/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/26
    08:00 DEU: Handelsbilanz 8/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände 8/26 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: Großhandel, Umsatz

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Haftung von Drittanbietern für Cookie-Speicherung

    13:00 DEU: Tag der Markenwirtschaft

    EUR: Treffen der Euro-Gruppe

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. OKTOBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    USA: Delta Air Lines, Q3/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:00 ITA: Industrieproduktion 8/26
    16:00 USA: Universität of Michigan Index 10/26

    SONSTIGE TERMINE
    EUR: Treffen der EU-Finanzminister

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