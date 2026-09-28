Mehrheit erwartet bei Sozialeinrichtungen 'klare Werte'

BERLIN (dpa-AFX) - Soziale Leistungen sollten laut einer neuen Forsa-Umfrage nach der Meinung von mehr als jedem Dritten in Deutschland vom Staat erbracht werden (36 Prozent). Zwölf Prozent bevorzugen gemeinnützige Organisationen wie die Kirchen als Träger, nur ein Prozent private Organisationen. 48 Prozent sprechen sich für eine Mischung aus, nur drei Prozent machten keine Angaben, wie die repräsentative Umfrage der Diakonie zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Weiter finden 68 Prozent es wichtig, dass soziale Träger klaren Werten verpflichtet sind. Für 71 Prozent sind transparente Infos wichtig, für 29 Prozent effiziente Arbeit. Befragt wurden 2.000 Personen ab 18 Jahren, die nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählt wurden.