Börsengang von ADARx: HBM baut Beteiligung aus
Mit einem fulminanten Nasdaq-Debüt rückt ADARx Pharmaceuticals in den Fokus der Biotech-Investoren – und bietet HBM Healthcare neue Chancen im siRNA-Therapiesegment.
Foto: adobe.stock.com
- ADARx Pharmaceuticals hat den Börsengang erfolgreich abgeschlossen und wird seit dem 25. September 2026 unter dem Tickersymbol ADRX an der Nasdaq gehandelt.
- Das Unternehmen platzierte 26,25 Millionen neue Aktien zu jeweils 17,00 US-Dollar und erzielte einen Bruttoerlös von rund 446,25 Millionen US-Dollar.
- ADARx entwickelt neuartige siRNA-Therapeutika zur Behandlung verschiedener Erkrankungen und befindet sich in einem fortgeschrittenen klinischen Entwicklungsstadium.
- HBM Healthcare Investments investierte erstmals im August 2023 insgesamt 4 Millionen US-Dollar in ADARx.
- Im Rahmen des Börsengangs investierte HBM weitere 15,3 Millionen US-Dollar und erhöhte sein Gesamtinvestment auf 19,3 Millionen US-Dollar.
- HBM hält nun rund 1,2 % an ADARx; basierend auf dem Schlusskurs des ersten Handelstags ist diese Beteiligung etwa 25,4 Millionen US-Dollar wert. Der führende Produktkandidat Onvuzosiran befindet sich in Phase 3 zur Prävention des hereditären Angioödems.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HBM Healthcare Investments ist am 23.10.2026.
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