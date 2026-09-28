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    Ausschüttungen im Blick

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    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktien sind heute ex Dividende

    Der Dividendenkalender liefert für den heutigen Handelstag neue Ex-Dividenden-Termine. Wir zeigen bis zu 20 Aktien, die heute im Fokus von Dividendenanlegern stehen.

    Ausschüttungen im Blick - Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktien sind heute ex Dividende
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 28.09.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Dividenden-Update: Aktuelle Ex-Dividenden-Aktien am 28.09.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Telefon L.M.Ericsson (B)
    		SE +3,55 % final 1,50SEK
    Prospect Capital
    		US +14,23 % monatlich 0,04USD
    First American Financial
    		US +3,49 % quartalsweise 0,61USD
    Keurig Dr Pepper
    		US +3,08 % quartalsweise 0,23USD
    World Fuel Services
    		US +2,90 % quartalsweise 0,23USD
    TPG RE Finance Trust
    		US +11,22 % quartalsweise 0,24USD
    One Liberty Properties
    		US +7,59 % quartalsweise 0,45USD
    Telefonica Brasil
    		BR +5,89 % monatlich 0,06USD
    Independent Bank
    		US +3,47 % quartalsweise 0,64USD
    Invesco Mortgage Capital
    		US +17,44 % monatlich 0,12USD
    Canadian Imperial Bank of Commerce
    		CA +4,10 % quartalsweise 1,07CAD
    Great Southern Bancorp
    		US +2,76 % quartalsweise 0,43USD
    BRT Apartments
    		US +6,15 % quartalsweise 0,25USD
    Isabella Bank
    		US +3,42 % quartalsweise 0,28USD
    National Bank of Canada
    		CA +3,45 % quartalsweise 1,32CAD
    IGM Financial
    		CA +4,58 % quartalsweise 0,62CAD
    Shine Justice
    		AU +6,86 % interim 0,03AUD
    Canadian Imperial Bank of Commerce Conv Red Perp Pfd Registered (A)
    		CA - quartalsweise 0,37CAD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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