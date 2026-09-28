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    WDH/DAX-FLASH

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    Im Plus erwartet - Durchwachsene Vorgaben

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran-Krieg prägt Börsen wegen Öl und Renditen
    • Dax vor Handelsstart leicht im Plus erwartet
    • Ölpreis steigt wegen Streit um Straße von Hormus
    WDH/DAX-FLASH - Im Plus erwartet - Durchwachsene Vorgaben
    Foto: Arne Dedert - dpa

    (Präzisierung im 1. Absatz)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg mit seinem Einfluss auf die Ölpreise und die Anleiherenditen bleibt auch in der neuen Woche an den Börsen das bestimmende Thema. Dass US-Präsident Donald Trump weitere Gespräche mit dem Iran erwartet, hält die Geduld der Anleger am Montag aufrecht. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart mit 0,2 Prozent im Plus auf 25.470 Punkte. Er bleibt damit wohl in seinem jüngsten Schwankungsbereich zwischen den 21- und 100-Tage-Linien.

    Die Stimmung bleibt aber anfällig für schlechte Nachrichten aus Nahost, denn die Fronten bleiben erhärtet. Der Ölpreis legte wieder zu, nachdem Trump einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Straße von Hormus am Wochenende als nicht annehmbar bezeichnet hatte. Die Vorgaben fallen vor diesem Hintergrund durchwachsen aus.

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    In New York hatten die Kurse am Freitag nach dem Xetra-Schluss ihre Gewinne ausgebaut, doch in Asien zeigten vor allem die Börsen in China und Seoul am Montag Schwäche. Geprägt war dies von unter Druck stehenden Technologiewerten. Als Auslöser galten Berichte, wonach die chinesischen Behörden den Kauf neuer Nvidia -Chips gestatten könnten und US-Sanktionen gegen ausländische Hersteller optischer Komponenten geplant werden sollen./tih/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 225,1 auf Nasdaq (26. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,77 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +33,29 %/+77,72 % bedeutet.





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