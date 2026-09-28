🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelefon L.M.Ericsson (B) AktievorwärtsNachrichten zu Telefon L.M.Ericsson (B)

    Dividendentermine

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 40 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 40 / 2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 40 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im September 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 40 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Telefon L.M.Ericsson (B)
    		+3,55 % 28.09.
    Prospect Capital
    		+14,23 % 28.09.
    First American Financial
    		+3,49 % 28.09.
    Keurig Dr Pepper
    		+3,08 % 28.09.
    World Fuel Services
    		+2,90 % 28.09.
    TPG RE Finance Trust
    		+11,22 % 28.09.
    One Liberty Properties
    		+7,59 % 28.09.
    Telefonica Brasil
    		+5,89 % 28.09.
    Independent Bank
    		+3,47 % 28.09.
    Invesco Mortgage Capital
    		+17,44 % 28.09.
    Canadian Imperial Bank of Commerce
    		+4,10 % 28.09.
    Great Southern Bancorp
    		+2,76 % 28.09.
    BRT Apartments
    		+6,15 % 28.09.
    Isabella Bank
    		+3,42 % 28.09.
    National Bank of Canada
    		+3,45 % 28.09.
    IGM Financial
    		+4,58 % 28.09.
    Shine Justice
    		+6,86 % 28.09.
    Canadian Imperial Bank of Commerce Conv Red Perp Pfd Registered (A)
    		- 28.09.
    Granite Real Estate Investment Trust Stapled Units
    		+4,72 % 29.09.
    Northern Oil & Gas
    		+6,67 % 29.09.
    Freehold Royalties
    		+8,11 % 29.09.
    Cardinal Energy
    		+10,05 % 29.09.
    Whitecap Resources
    		+7,36 % 29.09.
    Altus Group
    		+1,10 % 29.09.
    WSP Global
    		+0,59 % 29.09.
    Power of Canada
    		+4,22 % 29.09.
    Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+3,79 % 29.09.
    Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+10,38 % 29.09.
    Sienna Senior Living
    		+5,22 % 29.09.
    Total Energy Services
    		+3,32 % 29.09.
    TC Energy Corporation
    		+4,75 % 29.09.
    Dividend 15 Split Corp A
    		+19,04 % 29.09.
    Northland Power
    		+5,78 % 29.09.
    Peyto Exploration & Development
    		+4,40 % 29.09.
    Acadian Timber
    		+6,72 % 29.09.
    Capital Power
    		+4,72 % 29.09.
    Curbline Properties
    		+2,92 % 29.09.
    Stantec
    		+0,66 % 29.09.
    Gibson Energy
    		+6,93 % 29.09.
    Savaria
    		+2,79 % 29.09.
    KP Tissue
    		+7,76 % 29.09.
    Bird Construction
    		+3,14 % 29.09.
    Flagship Communities Real Estate Investment Trust Trust Unit
    		+2,60 % 29.09.
    Element Fleet Management
    		+1,55 % 29.09.
    Firm Capital Mortgage Investment
    		+8,48 % 29.09.
    Atrium Mortgage Investment
    		+8,28 % 29.09.
    Firm Capital Property Trust Trust Units
    		+8,48 % 29.09.
    Canadian Banc Corp A
    		+15,52 % 29.09.
    Timbercreek Financial
    		+9,71 % 29.09.
    Div 15 SPLIT Co/CL A
    		+19,25 % 29.09.
    Chemtrade Logistics Income Fund
    		+5,96 % 29.09.
    Airboss of America
    		+3,07 % 29.09.
    Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+9,89 % 29.09.
    Martinrea International
    		+2,24 % 29.09.
    PrairieSky Royalty
    		+4,03 % 29.09.
    Canadian Life Cos Split 6.25 % Cum Pfd
    		- 29.09.
    BRP Subord.Voting
    		+1,01 % 29.09.
    North American Financial 15 Split 7.75 % Pfd
    		- 29.09.
    Surge Energy
    		+8,20 % 29.09.
    Dividend Select 15 Corp
    		+9,93 % 29.09.
    PHX Energy Services
    		+9,70 % 29.09.
    Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+6,10 % 29.09.
    TerraVest Industries
    		+0,51 % 29.09.
    Extendicare
    		+3,55 % 29.09.
    SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+7,15 % 29.09.
    TDb Split Priority Equity
    		- 29.09.
    CES Energy Solutions
    		+2,05 % 29.09.
    EBRO FOODS
    		+2,51 % 29.09.
    Canlan Ice Sports
    		+23,55 % 29.09.
    Exchange Income
    		+4,21 % 29.09.
    Ituran Location and Control
    		+5,30 % 29.09.
    The North West Company
    		+3,51 % 29.09.
    Rural Funds Group Stapled Security
    		+6,32 % 29.09.
    Superior Plus
    		+2,46 % 29.09.
    Labrador Iron Ore Royalty
    		+5,28 % 29.09.
    E-L Financial
    		+10,58 % 29.09.
    Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+6,34 % 29.09.
    Headwater Exploration
    		+4,16 % 29.09.
    CT Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+6,07 % 29.09.
    Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+5,92 % 29.09.
    Premium Brands Holdings
    		+3,90 % 29.09.
    Automotive Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+7,43 % 29.09.
    Badger Infrastructure Solutions
    		+1,44 % 29.09.
    Investors Real Estate Fund (doing business Centerspace) Registered of Benef Interest
    		+4,89 % 29.09.
    Financial 15 Split Registered (A)
    		+15,54 % 29.09.
    Granite Real Estate Investment Trust
    		+4,72 % 29.09.
    North American Financial 15 Split Registered (A)
    		+17,17 % 29.09.
    Commerce Split Capital
    		+8,10 % 29.09.
    Boyd Group Services
    		+0,27 % 29.09.
    Corem Property Group Registered (B)
    		+0,95 % 29.09.
    Choice Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+5,32 % 29.09.
    BTB Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+8,18 % 29.09.
    Acrow Formwork and Construction Services
    		+5,41 % 29.09.
    Dividend 15 Split II 5.25 % Pfd
    		- 29.09.
    First Capital Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,50 % 29.09.
    Centuria Office REIT
    		+8,52 % 29.09.
    Primaris Real Estate Investment Trust Trust Units (A)
    		+5,73 % 29.09.
    Plaza Retail REIT
    		+7,07 % 29.09.
    CHARTWELL RETIR/SH UT
    		+3,36 % 29.09.
    Boardwalk Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,97 % 29.09.
    BCE Cum Conv Red Pfd (T)
    		- 29.09.
    Canadian Banc Pfd
    		- 29.09.
    Canadian Life Cos Split Registered (A)
    		+18,87 % 29.09.
    Dividend 15 Split Pfd
    		- 29.09.
    Charter Hall Retail REIT
    		+10,72 % 29.09.
    Pollard Banknote
    		+0,96 % 29.09.
    Killam Apartment Real Estate Investment Trust
    		+4,13 % 29.09.
    BCE Pfd
    		- 29.09.
    Morguard Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,18 % 29.09.
    Commerce Split Pfd (I)
    		- 29.09.
    Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+9,89 % 29.09.
    M Split Pfd (I)
    		- 29.09.
    K-Bro Linen
    		+3,36 % 29.09.
    Westshore Terminals Investment
    		+5,79 % 29.09.
    Financial 15 Split Pfd
    		- 29.09.
    Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,35 % 29.09.
    Commerce Split Pfd -II-
    		- 29.09.
    Charter Hall Social Infrastructure REIT
    		+5,35 % 29.09.
    M Split Pfd Registered -II 2014-
    		- 29.09.
    Sentry Select Primary Metals Registered (A)
    		+5,70 % 29.09.
    Big Banc Split 6 % Cum Red Pfd
    		+7,74 % 29.09.
    E-L Financial Ltd 5.3 % First Pfd
    		- 29.09.
    E-L Financial Ltd 4.75 % Non Cum Red First Pfd
    		- 29.09.
    E-L Financial Ltd 5.5 % Non Cum Red First Pfd
    		- 29.09.
    TotalEnergies
    		+4,61 % 30.09.
    Realty Income
    		+5,61 % 30.09.
    Nucor
    		+1,61 % 30.09.
    Danaher
    		+0,63 % 30.09.
    Stryker
    		+0,92 % 30.09.
    AGNC Investment
    		+14,68 % 30.09.
    Deere
    		+1,40 % 30.09.
    American Tower
    		+3,43 % 30.09.
    EPR Properties of Beneficial Interest
    		+6,68 % 30.09.
    Franklin Resources
    		+5,94 % 30.09.
    FMC
    		+5,02 % 30.09.
    Ellington Financial
    		+11,78 % 30.09.
    Innovative Industrial Properties
    		+13,58 % 30.09.
    Mondelez International Registered (A)
    		+3,09 % 30.09.
    Amdocs
    		+2,37 % 30.09.
    Monolithic Power Systems
    		+0,83 % 30.09.
    Xerox Holdings Corporation
    		+4,58 % 30.09.
    Primoris Services
    		+0,36 % 30.09.
    Elemental Royalty
    		- 30.09.
    US Bancorp
    		+4,29 % 30.09.
    Annaly Capital Management
    		+13,39 % 30.09.
    Fifth Third Bancorp
    		+3,56 % 30.09.
    Willis Towers Watson
    		+1,12 % 30.09.
    B&G Foods
    		+15,61 % 30.09.
    Ensign Group
    		+0,17 % 30.09.
    Alexandria Real Estate Equities
    		+6,20 % 30.09.
    Lineage
    		+4,94 % 30.09.
    W.P. Carey
    		+5,60 % 30.09.
    Apple Hospitality REIT
    		+7,71 % 30.09.
    Orchid Island Capital
    		+19,51 % 30.09.
    Illinois Tool Works
    		+2,47 % 30.09.
    Four Corners Property Trust
    		+5,57 % 30.09.
    Terreno Realty
    		+3,39 % 30.09.
    Huhtamaki
    		+3,56 % 30.09.
    Franklin BSP Realty Trust
    		+12,51 % 30.09.
    Ready Capital Corporation
    		+8,85 % 30.09.
    Park City Group
    		+0,47 % 30.09.
    PG&E Corporation
    		+0,81 % 30.09.
    Sun Communities
    		+6,40 % 30.09.
    Lennox International
    		+0,95 % 30.09.
    Kilroy Realty Corporation
    		+5,85 % 30.09.
    CareTrust REIT
    		+4,14 % 30.09.
    Sailfish Royalty
    		+0,51 % 30.09.
    Americold Realty Trust
    		+5,97 % 30.09.
    Granite Construction
    		+0,54 % 30.09.
    National Health Investors
    		+4,83 % 30.09.
    Steel Dynamics
    		+1,43 % 30.09.
    Boston Properties
    		+4,82 % 30.09.
    DigitalBridge Group Registered (A)
    		+0,36 % 30.09.
    Ellington Residential Mortgage REIT Registered of Benef Interest
    		+16,63 % 30.09.
    Ventas
    		+2,76 % 30.09.
    Goldman Sachs BDC
    		+16,98 % 30.09.
    Chimera Investment Registered REIT
    		+11,08 % 30.09.
    Agree Realty
    		+4,17 % 30.09.
    Ryman Hospitality Properties
    		+4,87 % 30.09.
    York Water
    		+2,80 % 30.09.
    Acadia Realty Trust Registered of Benef Interest
    		+3,97 % 30.09.
    Pebblebrook Hotel Trust Registered of Benef Interest
    		+0,38 % 30.09.
    Zimmer Biomet Holdings
    		+0,98 % 30.09.
    Owl Rock Capital
    		+11,24 % 30.09.
    Blackstone Secured Lending Fund
    		+10,50 % 30.09.
    Armada Hoffler Properties
    		+7,84 % 30.09.
    Essex Property Trust
    		+3,69 % 30.09.
    Host Hotels & Resorts
    		+5,73 % 30.09.
    JOYY (A) (A)
    		+7,22 % 30.09.
    BrightSpire Capital
    		+11,52 % 30.09.
    Broadstone Net Lease
    		+6,77 % 30.09.
    AFC Gamma
    		+10,58 % 30.09.
    Valmet
    		+4,75 % 30.09.
    Sunrise Realty Trust
    		+11,13 % 30.09.
    Regal Beloit
    		+1,03 % 30.09.
    Blackstone Mortgage Trust Registered (A)
    		+9,64 % 30.09.
    Camden Property Trust Registered of Benef Interest
    		+3,77 % 30.09.
    Ladder Capital Registered (A)
    		+8,19 % 30.09.
    Corporate Office Properties Trust Registered of Benef Interest
    		+4,35 % 30.09.
    Black Diamond Group
    		+1,31 % 30.09.
    Essential Properties Realty Trust
    		+3,88 % 30.09.
    Park Hotels & Resorts
    		+9,14 % 30.09.
    Ameris Bancorp
    		+1,20 % 30.09.
    Starwood Property Trust Registered of Benef Interest
    		+9,76 % 30.09.
    Dillards (A)
    		+5,75 % 30.09.
    AG Mortgage Investment Trust
    		+10,69 % 30.09.
    Lincoln Electric Holdings
    		+1,39 % 30.09.
    Benchmark Electronics
    		+1,71 % 30.09.
    National Fuel Gas
    		+2,70 % 30.09.
    Orion Office REIT
    		+3,49 % 30.09.
    Axis Capital Holdings
    		+1,73 % 30.09.
    KKR Real Estate Finance Trust
    		+10,74 % 30.09.
    FrontView REIT
    		+6,40 % 30.09.
    CVB Financial
    		+4,12 % 30.09.
    Equity Bancshares Registered (A)
    		+1,58 % 30.09.
    American Healthcare REIT
    		+2,63 % 30.09.
    Cherry Hill Mortgage Investment
    		+17,00 % 30.09.
    OFG Bancorp
    		+2,86 % 30.09.
    Chatham Lodging Trust Registered of Benef Interest
    		+5,12 % 30.09.
    Chicago Atlantic Real Estate Finance
    		+13,59 % 30.09.
    Independence Realty Trust
    		+3,71 % 30.09.
    Stag Industrial
    		+4,16 % 30.09.
    Douglas Emmett
    		+5,34 % 30.09.
    Carlyle Secured Lending
    		+11,74 % 30.09.
    National Healthcare
    		+2,22 % 30.09.
    RLJ Lodging Trust Registered of Benef Interest
    		+7,86 % 30.09.
    InvenTrust Properties
    		+3,33 % 30.09.
    Kayne Anderson BDC
    		+11,26 % 30.09.
    Flexsteel Industries
    		+1,65 % 30.09.
    Stellus Capital Investment
    		+11,76 % 30.09.
    Nuveen Churchill Direct Lending
    		+14,54 % 30.09.
    Sunstone Hotel Investors
    		+3,89 % 30.09.
    Omega Flex
    		+4,20 % 30.09.
    Ares Commercial Real Estate
    		+12,43 % 30.09.
    TotalEnergies
    		+4,75 % 30.09.
    Permianville Royalty Trust
    		+7,14 % 30.09.
    Morgan Stanley Direct Lending Fund
    		+10,96 % 30.09.
    Blue Owl Technology Finance Corporation
    		- 30.09.
    Investar Holding
    		+2,04 % 30.09.
    American Acquisition Opportunity Registered (A)
    		- 30.09.
    Cibus Nordic Real Estate
    		+7,42 % 30.09.
    Rexford Industrial Realty
    		+4,40 % 30.09.
    SL Green Realty Corporation
    		+4,97 % 30.09.
    Canterbury Park Holding
    		+1,63 % 30.09.
    Grupo Cibest
    		+18,54 % 30.09.
    Sims
    		+1,48 % 30.09.
    Tecnoglass Holdings
    		+0,91 % 30.09.
    Eastgroup Properties
    		+3,40 % 30.09.
    Cross Timbers R/Sh USD
    		+7,82 % 30.09.
    Grupo Aval Acciones y Valores Grupo
    		+4,02 % 30.09.
    PERMIAN BASIN R/SH SH
    		+2,26 % 30.09.
    PermRock Royalty Trust
    		+9,50 % 30.09.
    Braemar Hotels & Resorts 8.25 % Cum Conv Red Pfd (D)
    		- 30.09.
    First Industrial Realty Trust
    		+3,37 % 30.09.
    Greystone Housing Impact Investors LP Benef Unit Cert
    		+11,90 % 30.09.
    UMB Financial Depositary Shs (B)
    		- 30.09.
    Pebblebrook Hotel Trust 6.375 % Cum Conv Red Pfd Registered of Benef Interest (G)
    		+8,38 % 30.09.
    Energy Services of America Corporation
    		+1,09 % 30.09.
    Diamondrock Hospitality
    		+4,35 % 30.09.
    Seritage Growth Properties 7 % Cum Conv Perp Red Pfd (A)
    		- 30.09.
    Seapeak LLC 9 % Cum Red Perp Pfd Registered Units (A)
    		- 30.09.
    Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units (B)
    		- 30.09.
    Morgan Stanley Depositary Shs (I)
    		- 30.09.
    Neuber Berm Mun/Sh USD
    		+6,32 % 30.09.
    Allstate Non-Cum Perp Pfd (J)
    		- 30.09.
    Pebblebrook Hotel Trust 5.7 % Cum Conv Red Pfd Registered of Benef Interest (H)
    		- 30.09.
    AGNC Investment Depositary Shs (F)
    		+14,68 % 30.09.
    Fulton Financial Depositary Shs (A)
    		- 30.09.
    SR Bancorp
    		- 30.09.
    EPR Properties 5.75 % Cum Conv Perp Red Pfd (G)
    		- 30.09.
    Pebblebrook Hotel Trust 6.375 % Cum Red Pfd Registered of Benef Interest (E)
    		- 30.09.
    Ellington Financial Fixed-to-Fltg Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    		+6,67 % 30.09.
    Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV
    		+5,48 % 30.09.
    Chatham Lodging Trust 6.625 % Cum Conv Red Pfd Registered of Benef Interest (A)
    		+7,99 % 30.09.
    Webster Financial (Conn) Depositary Shs (G)
    		- 30.09.
    First Bancorp
    		+1,96 % 30.09.
    Morgan Stanley Depositary Shs (L)
    		- 30.09.
    Safehold
    		+4,53 % 30.09.
    Morgan Stanley Depositary
    		+5,90 % 30.09.
    Morgan Stanley Depositary Shs (E)
    		- 30.09.
    Nick Scali
    		+3,79 % 30.09.
    US Bancorp Depositary Shs (K)
    		- 30.09.
    Morgan Stanley Depositary Shs (F)
    		- 30.09.
    Ready Capital 6.5 % Cum Conv Red Pfd (E)
    		+10,46 % 30.09.
    Washington Federal Depositary Shs (A)
    		- 30.09.
    EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd (E)
    		- 30.09.
    Cherry Hill Mortgage Investment 8.20 % Cum Red Pfd (A)
    		- 30.09.
    Cherry Hill Mortgage Investment Cum Conv Red Pfd (B)
    		- 30.09.
    Allstate Depositary Shs (H)
    		- 30.09.
    RLJ Lodging Trust USD 1.95 Cum Conv Pfd (A)
    		- 30.09.
    Allstate Depositary Shs (I)
    		- 30.09.
    Morgan Stanley Depositary Shs (P)
    		- 30.09.
    British American Tobacco
    		+5,46 % 01.10.
    Campbell Soup
    		+3,91 % 01.10.
    Quanta Services
    		+0,12 % 01.10.
    State Street
    		+2,93 % 01.10.
    Marsh & McLennan Cos
    		+1,58 % 01.10.
    Pegasystems
    		+0,20 % 01.10.
    Air Products & Chemicals
    		+2,51 % 01.10.
    Smith & Nephew
    		+2,42 % 01.10.
    Progressive
    		+6,09 % 01.10.
    Rithm Capital
    		+8,83 % 01.10.
    Raymond James Financial
    		+1,30 % 01.10.
    Ingredion
    		+2,59 % 01.10.
    CubeSmart
    		+5,19 % 01.10.
    Cardinal Health
    		+1,56 % 01.10.
    ABM Industries
    		+2,18 % 01.10.
    Weir Group (The)
    		+1,73 % 01.10.
    Albion Technology & General VCT
    		+5,25 % 01.10.
    Granite Point Mortgage Trust
    		+7,68 % 01.10.
    Consolidated Water
    		+1,72 % 01.10.
    Farmland Partners
    		+4,24 % 01.10.
    Travis Perkins
    		+2,40 % 01.10.
    Titan America
    		- 01.10.
    Esco Technologies
    		+0,19 % 01.10.
    Encompass Health Corporation
    		+0,64 % 01.10.
    Versant Media Group Registered (A)
    		- 01.10.
    Bodycote
    		+4,47 % 01.10.
    Wolverine World Wide
    		+2,18 % 01.10.
    British American Tobacco
    		+5,46 % 01.10.
    Park Aerospace
    		+3,67 % 01.10.
    Washington Trust Bancorp
    		+7,63 % 01.10.
    First Financial (Indiana)
    		+3,81 % 01.10.
    Village Super Market (A)
    		+2,89 % 01.10.
    Breedon Group
    		+3,54 % 01.10.
    Federal Realty Investment Trust Registered of Benef Interest
    		+4,52 % 01.10.
    Choice Hotels International
    		+1,02 % 01.10.
    INVO ASIA/PAR VTG FPD 0.1
    		+4,72 % 01.10.
    Simpson Manufacturing
    		+0,71 % 01.10.
    Henderson Smaller Companies Investment Trust
    		+3,06 % 01.10.
    Preformed Line Products
    		+0,47 % 01.10.
    Andersons
    		+1,85 % 01.10.
    Trinet Group
    		+1,61 % 01.10.
    Wickes Group
    		+5,42 % 01.10.
    Medical Facilities
    		+2,34 % 01.10.
    Kainos Group
    		+3,33 % 01.10.
    Fulton Financial
    		+3,93 % 01.10.
    Hansard Global
    		+17,54 % 01.10.
    Morgan Sindall Group
    		+3,75 % 01.10.
    The North American Income Trust
    		+2,58 % 01.10.
    Schroder Income Growth Fund
    		+5,62 % 01.10.
    Laurentian Bank of Canada
    		+6,62 % 01.10.
    Schroder Japan Trust GBP
    		+7,68 % 01.10.
    Vulcan Steel
    		+1,41 % 01.10.
    Huntington Bancshares 6.875 % Non Cum Perp Pfd Shs (J)
    		+6,78 % 01.10.
    Hunting
    		+3,10 % 01.10.
    Polar Capital Global Financials Trust
    		+3,01 % 01.10.
    Mortgage Advice Bureau (Holdings)
    		+2,84 % 01.10.
    Luceco
    		+4,27 % 01.10.
    AGNC Investment Depositary Shs (C)
    		- 01.10.
    RIT CAPI/PAR VTG FPD 1
    		+2,18 % 01.10.
    Arcontech Group
    		+3,05 % 01.10.
    New York Mortgage Trust Cum Conv Red Pfd (F)
    		+7,76 % 01.10.
    Kimco Realty Depositary Shs (L)
    		- 01.10.
    AGNC Investment Depositary Shs (G)
    		+7,67 % 01.10.
    New York Mortgage Trust 7 % Cum Conv Perp Red Pfd (G)
    		+9,13 % 01.10.
    Midwich Group
    		+4,43 % 01.10.
    Pantheon Infrastructure
    		+4,17 % 01.10.
    Andrews Sykes Group
    		+4,88 % 01.10.
    NGL Energy Partners LP Cum Red Perp Pfd Units (B)
    		- 01.10.
    RM Infrastructure Income GBP
    		+3,68 % 01.10.
    Wintrust Financial Depositary Shs (F)
    		- 01.10.
    AGNC Investment Depositary Shs (H)
    		- 01.10.
    New York Mortgage Trust Cum Conv Perp Red Pfd (D)
    		+9,15 % 01.10.
    AGNC Investment Cum Conv Red Pfd (D)
    		- 01.10.
    Redwood Trust Cum Red Pfd (A) (A)
    		- 01.10.
    Hovnanian Enterprises Pfd (A)
    		- 01.10.
    Winpak
    		+0,47 % 01.10.
    ACRES Commercial Realty 8.625 % Cum Red Perp Pfd (C)
    		- 01.10.
    Mercia Asset Management
    		+2,94 % 01.10.
    AGNC Investment Depositary Shs (E)
    		- 01.10.
    Wynnstay Group
    		+5,51 % 01.10.
    Ingenta
    		+5,97 % 01.10.
    ACRES Commercial Realty 7.875 % Cum Conv Red Perp Pfd (D)
    		+8,92 % 01.10.
    Breedon Group
    		+3,54 % 01.10.
    New York Mortgage Trust Cum Conv Red Pfd (E)
    		+11,10 % 01.10.
    Huntington Bancshares Depositary Shs (H)
    		- 01.10.
    Cisco Systems
    		+2,70 % 02.10.
    Bristol-Myers Squibb
    		+4,90 % 02.10.
    Philip Morris International
    		+3,45 % 02.10.
    Royal Gold
    		+0,96 % 02.10.
    Morningstar
    		+1,09 % 02.10.
    Roper Technologies
    		+0,66 % 02.10.
    Sysco
    		+2,72 % 02.10.
    Itau Unibanco Holding
    		+6,98 % 02.10.
    Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
    		+5,61 % 02.10.
    IDEX
    		+1,54 % 02.10.
    Alico
    		+0,67 % 02.10.
    Sylvamo Corporation
    		+3,58 % 02.10.
    Rogers Sugar
    		+6,13 % 02.10.
    ESAB Corporation
    		+0,33 % 02.10.
    Republic Services
    		+1,04 % 02.10.
    Horizon Bancorp
    		+4,07 % 02.10.
    Etablissementen Franz Colruyt
    		+2,21 % 02.10.
    MSC Income Fund
    		- 02.10.
    EIDP USD 4.50 Cum Pfd
    		- 02.10.
    Entergy Texas 5.375 % Cum Red Perp Pfd (A)
    		- 02.10.
    NRW Holdings
    		+4,98 % 02.10.
    Brixmor Property Group
    		+4,44 % 02.10.
    E.I. Du Pont De Nemours & USD 3.50 Cum Pref
    		- 02.10.
    Global Net Lease 6.875 % Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    		- 02.10.
    TC Energy Cum Red 1st Pfd
    		- 02.10.
    TC Energy Cum Red 1st Pfd
    		- 02.10.
    TC Energy Cum Conv Red 1st Pfd
    		- 02.10.

    Die Dividendenrenditen in der KW 40 / 2026 reichen von +0,12 % bei Quanta Services bis +23,55 % bei der Canlan Ice Sports Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 40 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 40 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im September 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im September, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 40 / 2026 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 40 2026
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     