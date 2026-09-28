Baader Bank: Conference 2026 – 750 Investoren, 3.000 Gespräche
Zukunftsstrategien, Kapitalmarkttrends und internationale Top-Unternehmen: In München bündelte die 15. Baader Investment Conference erneut die Kräfte der Finanzwelt.
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- Die 15. Baader Investment Conference fand vom 21. bis 24. September 2026 in München statt und brachte 230 präsentierende Unternehmen sowie mehr als 750 internationale Investoren zusammen.
- In rund 3.000 Einzel- und Kleingruppengesprächen sowie etwa 90 Forumspräsentationen wurden aktuelle Unternehmensentwicklungen vorgestellt; darunter waren 22 DAX-Unternehmen, 36 Schweizer und 27 österreichische Unternehmen.
- Die Konferenz wurde zum zweiten Mal gemeinsam mit der ERSTE Bank Group veranstaltet; der „Austrian Day“ stellte österreichische Unternehmen besonders in den Mittelpunkt.
- Das Rahmenprogramm umfasste den Private Markets Summit, das Trading-Forum sowie das Partner- und Vermögensverwalter-Forum mit Themen wie Kapitalmarkttrends, Retail-Handel, tokenisierten Wertpapieren und Private Markets.
- Die meisten teilnehmenden Unternehmen äußerten sich trotz geopolitischer und struktureller Unsicherheiten optimistisch und erwarten weitere Umsatzsteigerungen sowie eine schrittweise Verbesserung der Profitabilität.
- Der Zinsanstieg infolge des erneuten EZB-Straffungszyklus wurde insgesamt noch nicht als wesentliche Belastung bewertet; die nächste Konferenz findet vom 20. bis 23. September 2027 in München statt.
Der nächste wichtige Termin, Pressemittteilung zum Neunmonatsergebnis 2026, bei Baader Bank ist am 29.10.2026.
Der Kurs von Baader Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,6500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im
Plus.
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+10,37 %
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