dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Dax moderat höher erwartet
- Iran-Krieg prägt Börsen und lässt Ölpreise steigen
- Dax vorbörslich leicht im Plus, Stimmung bleibt fragil
- US-Börsen mit Gewinnen, Asien uneinheitlich
(Präzisierung im 1. Absatz
FRANKFURT (dpa-AFX)
------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
-------------------------------------------------------------------------------
DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Iran-Krieg mit seinem Einfluss auf die Ölpreise und die Anleiherenditen bleibt auch in der neuen Woche an den Börsen das bestimmende Thema. Dass US-Präsident Donald Trump weitere Gespräche mit dem Iran erwartet, hält die Geduld der Anleger aufrecht. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart mit 0,2 Prozent im Plus auf 25.470 Punkte. Er bleibt damit wohl in seinem jüngsten Schwankungsbereich zwischen den 21- und 100-Tage-Linien. Die Stimmung bleibt aber anfällig für schlechte Nachrichten aus Nahost, denn die Fronten bleiben erhärtet. Der Ölpreis legte wieder zu, nachdem Trump einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Straße von Hormus am Wochenende als nicht annehmbar bezeichnet hatte. Die Vorgaben fallen vor diesem Hintergrund durchwachsen aus. In New York hatten die Kurse am Freitag nach dem Xetra-Schluss ihre Gewinne ausgebaut, doch in Asien zeigten vor allem die Börsen in China und Seoul am Montag Schwäche. Geprägt war dies von unter Druck stehenden Technologiewerten. Als Auslöser galten Berichte, wonach die chinesischen Behörden den Kauf neuer Nvidia -Chips gestatten könnten und US-Sanktionen gegen ausländische Hersteller optischer Komponenten geplant werden sollen.
USA: - GEWINNE - Gestützt von fallenden Ölpreisen im Zuge von Entspannungssignalen im Nahost-Konflikt sind die US-Aktienmärkte mit Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 51.828,62 Punkten, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von 0,3 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,51 Prozent auf 7.743,41 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es letztlich um 0,42 Prozent auf 30.608,13 Punkte aufwärts. Damit verbuchte der technologielastige Index auf Wochensicht einen Anstieg von mehr als drei Prozent.
ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben sich am Montag zurückgehalten. In Japan fiel der Nikkei 225 minimal um 0,05 Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen nach seiner Feiertagspause vor dem Wochenende nun um rund 2 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen um 0,7 Prozent.
^
DAX 25.408,64 0,56% XDAX 25.555,09 0,67% EuroSTOXX 50 6.302,82 0,48%
Stoxx50 5.353,40 0,22%
DJIA 51.828,62 0,93% S&P 500 7.743,41 0,51% NASDAQ 100 30.608,13 0,42%
°
------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
-------------------------------------------------------------------------------
RENTEN:
^
Bund-Future 119,51 -0,25%
°
DEVISEN:
^
Euro/USD 1,1388 -0,02%
USD/Yen 157,72 0,28%
Euro/Yen 179,62 0,26%
°
BITCOIN:
^
Bitcoin 83.426 -1,2
(USD, Bitstamp)
°
ROHÖL:
^
Brent 107,27 +2,95 USD WTI 94,16 +1,75 USD °
/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 225,1 auf Nasdaq (26. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,27 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,77 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +33,29 %/+77,72 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Na Glückwunsch, dass du den Beitrag tatsächlich gefunden hast. War vermutlich auch der einzige Treffer, den du heute noch problemlos verbuchen konntest. 😉
Bei der Gelegenheit bin ich allerdings über ein paar ältere Positionen von dir gestolpert: Long bei 25.680 und 25.600. Interessanterweise findet diese „Erfolgsgeschichte“ in deiner aktuellen Performance-Erzählung keinerlei Erwähnung. Scheint wohl unter „nicht mehr relevant“ verbucht worden zu sein. Börsenforen haben schließlich auch ihre eigene Art von Bilanzkosmetik. 😂
Eigentlich war mein naiver Gedanke immer, dass man sich in einem Börsenforum über Setups, Strategien, Charttechnik, Erfahrungen und vor allem auch über Fehltrades austauscht. Also: Einstieg vorher, Argumentation dazu, Risiko benennen und hinterher gemeinsam schauen, was daraus geworden ist.
Bei dir läuft das offenbar etwas anders: Erst wird der Chart bunt angemalt, anschließend das passende Kursziel dazugebastelt und wenn der Markt zufällig in die richtige Richtung läuft, wird rückwirkend der Siegerpokal aufgestellt. Wenn nicht, verschwindet der Trade vermutlich irgendwo zwischen Support und Gedächtnislücke. 😎
Und dann diese KI-generierten Chart-Kunstwerke mit Chan, Mister Peng und Kurszielen aus dem digitalen Orakel. Ich warte eigentlich nur noch auf den nächsten Chart mit Fibonacci, Elliott, Mondphase und einem „Strong Buy“, weil Merkur rückläufig ist. 😂
Das Problem ist dabei nicht einmal, dass jemand andere Methoden verwendet. Ganz im Gegenteil. Unterschiedliche Ansätze sind doch genau das, wovon ein Forum lebt. Das Problem entsteht dort, wo aus Austausch Selbstinszenierung wird und aus einer Analyse eine nachträgliche Heldengeschichte.
Auch die Nummer mit den angeblichen „Fans“ war durchaus unterhaltsam. Ich wusste gar nicht, dass wir hier inzwischen ein Börsenforum mit Fankurve betreiben. Vielleicht fehlt nur noch der Schal mit der Aufschrift „Long seit gestern, Gewinner seit heute“. 😉
Und nein: Es geht mir nicht darum, dir deine Trades madig zu machen. Wenn deine Strategie funktioniert – wunderbar. Dann zeig sie doch einfach nachvollziehbar. Vorher. Mit Einstieg, Risiko, Szenario und anschließendem Ergebnis. Genau das wäre nämlich tatsächlich fachlicher Austausch.
Denn eines sollte selbst an der Börse klar sein: Ein nachträglich perfekter Chart ist ungefähr so wertvoll wie ein ausgestopfter Trade, den man anschließend aus dem Screenshot herauscropt. Sieht beeindruckend aus – hilft aber niemandem beim nächsten Einstieg.
Vielleicht also einfach mal weniger „Schaut her, ich habe gewonnen“ und etwas mehr „So bin ich auf den Trade gekommen – was denkt ihr?“.
Das wäre dann tatsächlich Börse auf Augenhöhe.
Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Rückspulen der Charts. 📈
Und natürlich ein schönes Wochenende – vorzugsweise ohne weitere historische Kursdaten, die plötzlich ganz zufällig wieder auftauchen.
Guten Morgen zusammen
mein Szenario von gestern bleibt weiterhin aktiv.
Der DAX steht aktuell bei rund 25.395 Punkten und damit direkt an der entscheidenden Zone. Solange wir unter 25.440 bleiben, bleibt für mich die Tür für einen Rücklauf Richtung 25.250 und darunter in Richtung 25.000 Punkte geöffnet.
Erst oberhalb von 25.440 würde sich das Bild für mich wieder in Richtung höheres Hoch aufhellen.
Kurz gesagt: Der DAX steht gerade vor der Tür – jetzt muss er nur noch entscheiden, ob er nach oben klingelt oder wieder in den Keller geht. 😄
Die passende Grafik habe ich euch ebenfalls mit reingestellt.
Kommt gut durch den Tag und achtet auf die Marken!