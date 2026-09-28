Achtung, Trendwendeformation abgeschlossen!

In den vergangenen Wochen hat der Verkaufsdruck allerdings deutlich zugenommen. Dadurch hat sich inzwischen eine kleinere Schulter-Kopf-Schulter-Formation herausgebildet. Besonders wichtig ist dabei die Nackenlinie, die aktuell bei 200,83 US-Dollar verläuft und gleichzeitig mit dem 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) zusammenfällt.

Zunächst hatte sich die Chevron-Aktie positiv entwickelt. Eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sich zwischen Mitte April und August dieses Jahres gebildet hatte, wurde erfolgreich aufgelöst. Mit dem Sprung über 198,00 US-Dollar entstand ein klares Kaufsignal. Anschließend gelang es der Aktie, Anfang September die Frühjahrshochs bei 210,92 US-Dollar zu überwinden. In der Spitze stieg der Kurs bis auf 217,65 US-Dollar.

Sollte die Aktie nachhaltig unter diese Marke fallen, könnte dies ein kurzfristiges Verkaufssignal auslösen. In diesem Fall wäre zunächst eine Korrektur bis 192,07 US-Dollar möglich. Darunter könnte sich der Abwärtstrend bis auf 183,39 US-Dollar fortsetzen. Dort verläuft zugleich der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie), außerdem befinden sich in diesem Bereich die Zwischentiefs aus Anfang August. Ein solcher Kursverlauf könnte entsprechend für eine Positionierung auf der Verkäuferseite interessant werden.

Auf der Oberseite ist die Situation dagegen noch nicht entschieden. Ein erneuter Anstieg in Richtung der bisherigen Hochs bleibt möglich. Für einen solchen Gipfelsturm müsste die Aktie allerdings zunächst wieder über 211,00 US-Dollar steigen.

Wie es anschließend weitergeht, dürfte nicht zuletzt von der Entwicklung am Ölmarkt abhängen. Eine wichtige Rolle könnten dabei mögliche Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie eine vollständige Öffnung der Straße von Hormus spielen. Beide Faktoren könnten den Ölpreis und damit auch die weitere Entwicklung der Chevron-Aktie maßgeblich beeinflussen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 200,00 US-Dollar

Kursziele : 192,07 und 183,39 US-Dollar

Renditechance via DU8ADP : 90 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3V3Y Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,06 - 2,07 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 181,0381 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 181,0381 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 204,45 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,65 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8ADP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,98 - 1,99 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 226,7681 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 226,7681 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 204,45 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 183,39 US-Dollar Hebel: 8,98 Kurschance: + 90 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.