Pullback vorm Ende

Nach einem erneuten Rücksetzer – ähnlich wie bereits im August und September beobachtet – könnte der Index anschließend den mittelfristigen Zielbereich bei 32.970 Punkten ansteuern. Für Anleger würde sich daraus eine entsprechend große Renditechance ergeben. Ein dazu passender Call-Optionsschein wird im Anschluss näher vorgestellt.

Für zusätzlichen Rückenwind könnten die Investitionen in den KI-Sektor sorgen. Bereits zum Ende dieses Jahres und vor allem im kommenden Jahr werden hier weitere deutliche Investitionen erwartet. Gelingt dem Nasdaq 100 ein nachhaltiger Sprung über 30.762 Punkte, wäre damit die bei 27.176 Punkten gestartete Aufwärtsbewegung bestätigt. In diesem Fall könnte eine zweite größere Kaufwelle entstehen, deren vorläufiges Ziel bei 31.830 Punkten liegt.

Auf der Unterseite bleiben dagegen Rückschlagsrisiken bestehen. Ein Rückgang auf 30.000 Punkte und darunter auf 29.398 Zähler ist weiterhin möglich, solange das Vorgängerhoch aus Anfang Juni bei 30.762 Punkten nicht nachhaltig überwunden wurde.

Eine solche Entwicklung hätte zunächst noch keine größeren Folgen für den übergeordneten Aufwärtstrend. Sie würde allerdings die Spekulation auf die Ausbildung eines Doppelhochs deutlich verstärken.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 30.770 Punkte

Kursziel : 32.970 Punkte

Renditechance via DN5SQ5 : 185 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Nasdaq 100-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN5SQ5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,19 - 1,20 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29.260,894 Punkte Basiswert: Nasdaq 100-Index KO-Schwelle: 29.260,894 Punkte akt. Kurs Basiswert: 30.608,13 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 32.970 Punkte Hebel: 22,52 Kurschance: + 185 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN07J0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,40 - 1,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 32.203,213 Punkte Basiswert: Nasdaq 100-Index KO-Schwelle: 32.203,213 Punkte akt. Kurs Basiswert: 30.608,13 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 19,14 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.