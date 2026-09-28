Newron Pharmaceuticals, Enhanced Group Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
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|Nurexone Biologic
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|Newron Pharmaceuticals
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|Antimony Resources
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|Nebius Group Registered (A)
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|DroneShield
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|Intel
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
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|Newron Pharmaceuticals
|77
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|Borussia Dortmund
|36
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|Almonty Industries
|23
|?
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|Vonovia
|14
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|BioNTech
|12
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|VIB Vermoegen
|10
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
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|Enhanced Group Registered (A)
|+7,14 %
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|?
|HomeToGo
|+5,67 %
|?
|?
|?
|Apex Critical Metals Registered
|+3,99 %
|?
|?
|?
|Vault Minerals
|-6,67 %
|?
|?
|?
|The Naga Group
|-6,91 %
|?
|?
|?
|Socionext
|-8,59 %
|?
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Nurexone Biologic
Wochenperformance: +5,01 %
Wochenperformance: +5,01 %
Platz 1
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -11,76 %
Wochenperformance: -11,76 %
Platz 2
Antimony Resources
Wochenperformance: -9,79 %
Wochenperformance: -9,79 %
Platz 3
Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: +3,74 %
Wochenperformance: +3,74 %
Platz 4
DroneShield
Wochenperformance: -9,01 %
Wochenperformance: -9,01 %
Platz 5
Intel
Wochenperformance: +5,01 %
Wochenperformance: +5,01 %
Platz 6
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -11,76 %
Wochenperformance: -11,76 %
Platz 7
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -1,25 %
Wochenperformance: -1,25 %
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: -3,63 %
Wochenperformance: -3,63 %
Platz 9
Vonovia
Wochenperformance: -1,45 %
Wochenperformance: -1,45 %
Platz 10
BioNTech
Wochenperformance: +2,49 %
Wochenperformance: +2,49 %
Platz 11
VIB Vermoegen
Wochenperformance: -19,77 %
Wochenperformance: -19,77 %
Platz 12
Enhanced Group Registered (A)
Wochenperformance: +7,48 %
Wochenperformance: +7,48 %
Platz 13
HomeToGo
Wochenperformance: +3,80 %
Wochenperformance: +3,80 %
Platz 14
Apex Critical Metals Registered
Wochenperformance: +2,07 %
Wochenperformance: +2,07 %
Platz 15
Vault Minerals
Wochenperformance: -4,31 %
Wochenperformance: -4,31 %
Platz 16
The Naga Group
Wochenperformance: -8,57 %
Wochenperformance: -8,57 %
Platz 17
Socionext
Wochenperformance: +5,41 %
Wochenperformance: +5,41 %
Platz 18
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