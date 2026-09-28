Silber crasht auf 61,62 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 21,68398USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 61,62USD ein Wert von 2.841,50USD geworden – ein Gewinn von +184,15 %.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um einen starken Silberabverkauf, teils mit rund 4 % Tagesminus, und die Frage, ob die Marke von 60 USD fällt. Als Auslöser werden geopolitische Entwicklungen und Abverkäufe in Asien genannt. Minenwerte gelten als besonders belastet. Umstritten sind Knappheit, Substituierbarkeit und ob der Rückgang ein Crash oder eine Nachkaufchance ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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