JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet damit, dass Sartorius und auch die Tochter Sartorius Stedim Biotech die Erwartungen im dritten Quartal leicht übertroffen haben, wie er am Sonntag mit Blick auf die Berichte am 22. Oktober schrieb. Mit ihren Signalen dürften beide die Markterwartungen untermauern, was die Anleger ausreichend beruhigen dürfte./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 20:37 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 257,6EUR auf Tradegate (28. September 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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