JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" belassen. Angesichts anhaltender Diskussionen um den Einfluss von KI auf die europäische Internetbranche fasste Analyst Marcus Diebel am Sonntag die Erkenntnisse aus jüngsten Diskussionen mit Investoren in Hongkong, Tokio, Singapur, Sydney und Melbourne zusammen. Viele von ihnen sähen Scout24 als Klassenbesten im Bereich Portalbetreiber, zumal das Unternehmen bereits kräftig in neue Technologie investiert habe. Das absolute Negativszenario bezüglich KI-Konkurrenz könne kurzfristig aber nicht widerlegt werden. Die Investoren zweifelten daher zunächst an einer Neubewertung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 67,55EUR auf Tradegate (28. September 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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